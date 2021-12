La Bourse de Casablanca démarre ce jeudi en légère baisse

La Bourse de Casablanca entamait ses échanges en légère baisse, jeudi, le MASI se repliant de 0,17% à 13.366,77 points (pts).

Le MSI 20, indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides se délestait de 0,17% à 1.085,88 pts et le MADEX, indice compact composé des valeurs cotées au continu lâchait 0,18% à 10.801,72 pts.

Le Casablanca ESG 10, indice thématique qui calcule la performance des cours des entreprises socialement responsables, baissait de 0,27% à 995,72 pts.

Du côté des valeurs, AutoHall (+2,38 % à 107,5 dirhams (DH)) et Atlanta Sanad (+2,05% à 117 DH) enregistraient les plus fortes hausses suivis de Med Paper avec +1,68% à 22,37 DH et Fenie Brossette (+1,43% à 141,90 DH) ainsi que Ennakl (+1,38% à 35,99 DH).

À l’inverse, Delattre Levivier Maroc accusait la plus forte baisse avec -5,84% à 54 DH. Il était suivi par Minière Touissit avec -2,87% à 1.690 DH ainsi que Alliances (-2,06% à 38 DH).

La veille à la fermeture, le MASI avait progressé de 0,81% à 13.389,2 pts.

S.L. (avec MAP)