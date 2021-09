La Bourse de Casablanca démarre ce jeudi en léger repli

La Bourse de Casablanca a entamé jeudi ses échanges en légère baisse, son principal indice, Masi, perdant 0,1% à 12.882,53 points.

Le MSI20, qui reflète la performance des cours des 20 entreprises les plus liquides, cédait 0,07% à 1.052,98 points et le Madex, indice compact composé des valeurs cotées au continu, abandonnait 0,1% à 10.468,58 points.

L’indice de référence Environnement, Social et Gouvernance (ESG) « Casablanca ESG 10 » diminuait de 0,07% à 969 points.

Aux valeurs, Sothema (-2,98%) accusait le plus fort repli de la matinée, suivie de Lydec et SMI avec des baisses respectives de 2,96% et 2,45%.

A la hausse, Afric Industries S.A prenait 3,97%, devançant ainsi Salafin (+3,35%) et Res Dar Saada (+1,96%).

S.L. (avec MAP)