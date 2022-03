La Bourse de Casablanca démarre ce jeudi en bonne mine

La Bourse de Casablanca évoluait en territoire positif, jeudi dans les premiers échanges, le Masi grimpant de 0,4% à 12.918,06 points (pts).

Le MSI 20, indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, progressait de 0,39% à 1.045,24 pts. Le Casablanca ESG 10, indice thématique qui calcule la performance des cours des entreprises socialement responsables, avançait de 0,23% à 970,41 pts.

Sur le front des valeurs, Delattre Levivier Maroc (+5,99% à 60,52 dirhams (DH)), Jet Contractors (+5,98% à 219 DH) et Colorado (+5,98% à 63,59 DH) enregistraient les meilleures performances de la matinée.

La cote a été soutenue également par la bonne tenue d’Aradei Capital et Stokvis Nord Afrique qui gagnaient respectivement 5,96% à 457 DH et 5,61% à 15,99 DH. À l’opposé, les plus fortes baisses ont été accusées par Med Paper (-1,82% à 21,6 DH), TGCC (-0,83% à 167,1 DH), BMCI (-0,81% à 610 DH), Taqa Morocco (-0,66% à 1.051 DH) et Disway (-0,61% à 810 DH). La veille, le Masi avait clôturé sur un gain de 1,54%.

S.L. (avec MAP)