La Bourse de Casablanca démarre ce jeudi en baisse

La Bourse de Casablanca a ouvert en territoire négatif jeudi, le MASI subissant un léger repli de 0,16% à 13.322,60 points (pts).

Le MSI 20, indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, reculait de 0,17%, à 1.082,13 pts, alors que le MADEX, indice compact composé des valeurs cotées au continu, perdait 0,17% à 10.802,40 points.

Pour sa part, l’indice de référence Environnement, Social et Gouvernance (ESG) « Casablanca ESG 10 » diminuait de 0,29% à 996,50 points.

Aux valeurs individuelles, les titres de Cartier Saada et CTM affichaient les plus fortes baisses, avec respectivement 5,92% à 28,28 DH et 4,07% à 683,00 DH, suivis de Delta Holding (-3,01% à 30,65 DH).

À l’opposé, Salafin (+2,19% à 748,00 DH), Stokvis Nord Afrique (+1,92% à 20,20 DH) et Snep (+1,74% à 759 DH) enregistraient les plus fortes hausses.

Mercredi, le MASI a clôturé sur une perte de 0,27%, à 13.344,29 pts.

