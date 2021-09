La Bourse de Casablanca démarre ce jeudi dans le vert

La Bourse de Casablanca a démarré dans le vert jeudi, son principal indice, Masi, gagnant 0,30% à 13.012,03 points.

Quelques minutes après l’ouverture, le MSI20, qui reflète la performance des cours des 20 entreprises les plus liquides, prenait 0,36% à 1.065,15 points et le Madex, indice compact composé des valeurs cotées au continu, progressait de 0,31% à 10.574,80 points. L’indice de référence Environnement, Social et Gouvernance (ESG) « Casablanca ESG 10 » avançait, quant à lui, de 0,10% à 975,93 points. Aux valeurs, Cartier Saada se bonifiait de 3,99%, soit la plus forte hausse en ce début de journée, devant Stroc Industrie (+3,95%) et Ennakl (+2,19%).

En revanche, Lydec perdait 3,99%, Med Paper abandonnait 3,97% et Stokvis Nord Afrique cédait 3,95%.

S.L. (avec MAP)