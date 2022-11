La Bourse de Casablanca débute proche de l’équilibre ce vendredi

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca démarrait proche de l’équilibre vendredi, son indice principal, le MASI, affichant une petite baisse de 0,04% à 10.807,2 points (pts).

Quelques minutes après l’ouverture, le MSI 20, qui regroupe les 20 valeurs les plus liquides, lâchait 0,07% à 864,22 pts, et le Casablanca ESG 10, indice thématique qui calcule la performance des cours des entreprises socialement responsables, cédait 0,09% à 800,33 pts.

Sur le front des valeurs, Delta Holding (+5,77% à 25,65 dirhams (DH)), Stroc Industrie (+5,41% à 38 DH), Microdata (+2,75% à 524 DH), Afric Industries Sa (+2,03% à 348,95 DH) et Atlantasanad (+0,86% à 117 DH) réalisaient les meilleures performances de la matinée. À l’inverse, Stokvis Nord Afrique et SNEP accusaient les plus fortes baisses, avec respectivement -3,59% à 12,07 DH et -2,55% à 677,3 DH.

De même, Résidences Dar Saada abandonnait 0,51% à 21,27 DH, Attijariwafa Bank baissait de 0,51% à 388 DH et Douja Prom Addoha de 0,29% à 6,86 DH.

La veille, le MASI avait clôturé en repli de 0,46%.

S.L. (avec MAP)