La Bourse de Casablanca débute la séance en légère hausse

La Bourse de Casablanca débutait la séance en légère hausse ce mercredi, le MASI prenant 0,03% à 12.975,82 points (pts).

Le MSI 20, indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, progressait de 0,04%, à 1.050,38 pts et le Casablanca ESG 10, indice thématique qui calcule la performance des cours des entreprises socialement responsables, enregistrait un léger accroissement de 0,1%, à 978,05 pts.

Sur le front des valeurs, Ctm, Aradei Capital et Med Paper réalisaient les plus fortes hausses, avec respectivement +4,38% à 678,5 dirhams (DH), +2,5% à 471,5 DH et +2,49% à 24,7 DH, suivis par Disway (+1,88% à 869 DH) et Res Dar Saada (+1,49% à 30 DH).

À l’inverse, Ennakl (-3,96% à 34,9 DH), Delta Holding (-2,9% à 30,1 DH) et Smi (-2,42% à 1.371 DH) affichaient les plus fortes baisses, suivis par TGCC avec -1,83% à 168,8 DH et TotalEnergie Marketing Maroc avec -1,61% à 1.653 DH.

Mardi, le Masi avait clôturé en hausse de 0,23% à 12.972,98 points (pts).

BR