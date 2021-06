La Bourse de Casablanca débute en léger retrait

La Bourse de Casablanca évoluait en baisse modérée, mercredi matin, son indice principal, le Masi, cédant 0,16% à 12.482,08 points.

Quelques minutes après l’ouverture, le MSI20, qui reflète la performance des cours des 20 entreprises les plus liquides, perdait 0,18% à 1.023,85 points, et le Madex, indice compact composé des valeurs cotées au continu, abandonnait 0,16% à 10.150,78 points.

L’indice de référence Environnement, Social et Gouvernance (ESG) « Casablanca ESG 10 » lâchait, quant à lui, 0,23% à 932,71 points.

Aux valeurs, Mutandis SCA accusait la plus forte baisse en ce début de journée avec -1,79%, suivie de Microdata (-1,72%) et de Bank Of Africa (-1,62%).

A la hausse, Risma, seul représentant du secteur touristique, s’envolait de 3,97%, Sonasid prenait 2,5% et Alliances avançait de 2,37%.

S’agissant des valeurs les plus actives, Bank Of Africa drainait 21,49 millions de dirhams (MDH), Sodep-Marsa Maroc 10,42 MDH et Sonasid 5,56 MDH.

S.L. (avec MAP)