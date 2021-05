La Bourse de Casablanca débute en baisse

La Bourse de Casablanca évoluait en territoire négatif, lundi matin, son indice principal, le Masi, lâchant 0,16% à 12.123,96 points.

Le MSI20, qui reflète la performance des cours des 20 entreprises les plus liquides, cédait 0,05% à 991,09 points et le Madex, indice compact composé des valeurs cotées au continu, perdait 0,16% à 9.863,47 points.

L’indice de référence Environnement, Social et Gouvernance (ESG) « Casablanca ESG 10 » se situait, de son côté, à 917,87 points, en recul de 0,16%.

Aux valeurs, Fenie Brossette reculait de 3,46%, suivie de Involys (2,66%) et CTM (2,58%).

Contre-tendance, Sonasid grimpait de 4%, plus forte hausse en ce début de matinée, suivie des titres de S.M Monétique et de CDM (3,99%, chacun) . Vendredi dernier, Masi, MSI20 et Madex ont clôturé sur des gains respectifs de 0,77%, 0,8% et 0,78%.

S.L. (avec MAP)