La Bourse de Casablanca débute décembre en bonne mine

Après quatre séances consécutives de baisses, la Bourse de Casablanca a rebondi, mercredi, l’indice de toutes les valeurs, Masi, gagnant 0,65%, à 13.170,19 points (pts).

Dans le vert depuis l’ouverture, le Morocco Stock Index (MSI 20), indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, a avancé, pour sa part, de 0,87%, à 1.072,33 pts et le Madex, indice compact composé des valeurs cotées au continu, a progressé de 0,74%, à 10.659,86 pts.

Le Casablanca ESG 10, indice thématique qui calcule la performance des cours des entreprises socialement responsables, s’est adjugé, de son côté, 0,88% à 988,26 pts.

S’agissant des indices internationaux, le FTSE CSE Morocco 15, composé des 15 principales valeurs de la Bourse de Casablanca, classées par capitalisation boursière, a avancé de 0,88% à 12.395,96 pts, et le FTSE CSE Morocco All-Liquid, indice de référence qui retrace la performance de toutes les valeurs liquides de la Bourse, a gagné 0,80% à 11.122,57 pts.

Sur le plan sectoriel, l’indice des ingénieries et biens d’équipement industriels a enregistré la plus forte hausse (+3,72%), notamment en raison de la bonne tenue de Stroc Industrie (+5,98%). Il est suivi de l’indice des services aux collectivités (+2,91%) et celui des mines (+2,16%).

A la hausse également, le secteur services de transport, représenté par Marsa Maroc, a avancé de 1,85%. De même, l’indice de participation et promotion immobilières a pris 1,28%, la hausse de Douja Prom Addoha (+2,39%) ayant compensé les replis de Alliances (-1,23%) et de Rés Dar Saada (-1,03%).

Le secteur des Banques a terminé, pour sa part, sur un gain de 1,15%, celui du bâtiment et matériaux de construction a gagné 0,78% et celui des télécommunications 0,36%.

A la baisse, l’indice du pétrole et gaz a reculé de 1,13%, particulièrement à cause de la mauvaise performance d’Afriquia Gaz (-1,89%).

En outre, le secteur des loisirs et hôtels a cédé 0,96%, celui de l’agroalimentaire/production a abandonné 0,09% et celui de l’industrie pharmaceutique -0,06%.

Au terme de la première séance de décembre, le volume global des échanges a porté sur plus de 117,25 millions de dirhams (MDH) réalisés majoritairement sur le marché central(actions). Par valeurs, Sodep-Marsa Maroc a drainé 12,12 MDH, Ciments du Maroc 10,56 MDH et Disway 10,29 MDH.

La capitalisation boursière s’est élevée, de son côté, à près de 678,78 milliards de dirhams (MMDH).

Sur le terrain des valeurs, Stroc Industrie (+5,98% à 42,92 dirhams (DH)), Cartier Saada (+3,1% à 29,90 DH), Lydec (+2,91% à 259,5 DH), SMI (+2,51% à 1.590 DH) et Douja Prom Addoha (+2,39% à 10,7 DH) ont réalisé les plus fortes hausses.

À l’opposé, IB Maroc.Com (-5,15% à 31,3 DH), Lesieur Cristal (-2,24% à 187,65 DH), Jet Contractors (-2,05% à 239 DH), Afma (-1,89% à 1.300 DH) et Afriquia Gaz (-1,89% à 5.200 DH) ont accusé les plus forts replis.

MA