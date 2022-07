La Bourse de Casablanca débute dans le rouge

La Bourse de Casablanca évoluait en territoire négatif, mardi dans les premiers échanges, son indice principal, le Masi, cédant 0,53%, à 11.651,33 points (pts).

Quelques minutes après l’ouverture, le Morocco Stock Index (MSI 20), indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, se repliait de 0,5% à 938,85 pts.

Le Casablanca ESG 10, indice thématique qui calcule la performance des cours des entreprises socialement responsables, baissait, pour sa part, de 0,33%, à 874,48 pts.

Du côté des valeurs, Stokvis Nord Afrique (-5,8% à 12,02 dirhams (DH)), Fenie Brossette (-5,14% à 108 DH), Aradei Capital (-2,56% à 438,5 DH), Jet Contractors (-2,41% à 182,5 DH) et Mutandis Sca (-1,96% à 200 DH) accusaient les plus fortes baisses de la matinée.

En revanche, Atlantasanad, Delta Holding et Bank of Africa réalisaient les plus fortes hausses, avec respectivement +3,02% à 123 DH, +2,45% à 28,8 DH et +2,14% à 188,95 DH.

De même, Alliances prenait 1,89% à 54 DH et Douja Prom Addoha gagnait 1,88% à 7,6 DH.

La veille, le Masi avait clôturé en baisse de 0,26%.

S.L. (avec MAP)