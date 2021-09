La Bourse de Casablanca débute ce vendredi en hausse

La Bourse de Casablanca évoluait dans le vert, vendredi en début de séance, son principal indice, Masi, gagnant 0,30% à 13.117,66 points.

Peu après l’ouverture, le MSI20, qui reflète la performance des cours des 20 entreprises les plus liquides, prenait 0,36% à 1.074,97 points et le Madex, indice compact composé des valeurs cotées au continu, progressait de 0,32% à 10.664,32 points.

L’indice de référence Environnement, Social et Gouvernance (ESG) « Casablanca ESG 10 » avançait, quant à lui, de 0,58% à 987,45 points.

Aux valeurs, Stroc Industrie s’envolait de 3,98% dans les premiers échanges de la cote, devant SNEP (+3,62%) et Ennakl (+1,92%).

Lanterne rouge de Masi, Risma perdait 2,42%, suivie par HPS (-1,88%) et Res Dar Saada (-1,65%).

S’agissant des valeurs les plus actives, Itissalat Al-Maghrib (+0,7%) drainait 26,47 millions de dirhams (MDH), plus fort volume en ce début de journée, suivie par Attijariwafa Bank (+0,41%) avec 18,02 MDH et BCP (+1,25%) avec 11,32 MDH.

S.L. (avec MAP)