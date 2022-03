La Bourse de Casablanca débute ce mercredi en hausse

La Bourse de Casablanca évoluait en légère hausse, mercredi matin, son indice principal, le Masi, prenant 0,24%, à 12.735,13 points (pts).

Peu après l’ouverture, le Morocco Stock Index (MSI20, indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, progressait, pour sa part, de 0,28%, à 1.029,15 pts.

Le Casablanca ESG 10, indice thématique qui calcule la performance des cours des entreprises socialement responsables, gagnait, quant à lui, 0,33%, à 960,27 pts.

Du côté des valeurs, Ennakl, Jet Contractors, Sonasid, Douja Prom Addoha et Attijariwafa bank réalisaient les plus fortes hausses, avec respectivement +3,66% à 36,8 dirhams (DH), +3,5% à 207 DH, +3,09% à 729,9 DH, +1,84% à 8,3 DH et +1,11% à 457 DH.

À l’inverse, TotalEnergie Marketing Maroc (-1,54% à 1.600 DH), TGCC (-1,2% à 165 DH), Cosumar (-0,83% à 238 DH), Atlantasanad (-0,76% à 130 DH) et Mutandis Sca (-0,6% à 246,5 DH), accusaient les plus fortes baisses.

La veille, le Masi avait clôturé en hausse de 0,36%, à 12.704,72 pts.

S.L. (avec MAP)