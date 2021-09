La Bourse de Casablanca débute ce mercredi dans le vert

La Bourse de Casablanca évoluait en hausse, mercredi dans les premiers échanges, son principal indice, Masi, gagnant 0,09% à 13.180,61 points.

Le MSI20, qui reflète la performance des cours des 20 entreprises les plus liquides, prenait 0,04% à 1.079,26 points et le Madex, indice compact composé des valeurs cotées au continu, progressait de 0,09% à 10.718,79 points. L’indice de référence Environnement, Social et Gouvernance (ESG) « Casablanca ESG 10 » avançait, quant à lui, de 0,13% à 991,78 points.

Sur le front des valeurs, Med Paper s’envolait de 3,98%, devant Fennie Brossette (+3,97%), et Stokvis Afrique (+3,29%).

A la baisse, Delattre Levivier Maroc lâchait 3,98%, Ciments Maroc perdait 1,96% et Microdata à -087%.

S’agissant des valeurs les plus actives, Sodep-Marsa Maroc drainait 3,32 millions de dirhams (MDH) et Cosumar 1,4 MDH.

S.L. (avec MAP)