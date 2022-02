La Bourse de Casablanca débute ce mardi proche de l’équilibre

La Bourse de Casablanca évoluait proche de l’équilibre, mardi dans les premiers échanges, son indice de référence, le Masi, affichant une petite baisse de 0,03%, à 13.879,11 points (pts).

Le Morocco Stock Index (MSI 20), indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, se repliait, quant à lui, de 0,06%, à 1.131,28 pts.

Le Casablanca ESG 10, indice thématique qui calcule la performance des cours des entreprises socialement responsables, prenait, pour sa part, 0,13%, à 1.047,42 pts.

Sur le plan individuel, Delattre Levivier Maroc (+5,7% à 106,7 dirhams (DH)), Involys (+5,55% à 137 DH), Sothema (+2,38% à 1.720 DH), Immorente Invest (+1,74% à 110,9 DH) et Sonasid (+1,53% à 730 DH) réalisaient les plus fortes hausses de la matinée.

En revanche, Taqa Morocco, Aradei Capital, Microdata, Fenie Brossette et Disway accusaient les plus fortes baisses, avec respectivement -3,67% à 1.156 DH, -2,44% à 440 DH, -2,21% à 660,1 DH, -1,36% à 145 DH et -1,21% à 733 DH.

La veille à la clôture, le Masi avait gagné 0,65%, à 13.883,49 pts, et le MSI 20 avait pris 0,86%, à 1.131,96 pts.

S.L. (avec MAP)