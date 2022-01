La Bourse de Casablanca débute ce mardi en légère baisse

La Bourse de Casablanca ouvrait la séance en légère baisse mardi, le MASI cédant 0,02% à 13.751,35 points (pts). Le MSI 20, indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, a lâché, pour sa part, 0,08% à 1.116,32 pts, alors que le Casablanca ESG 10, indice thématique qui calcule la performance des cours des entreprises socialement responsables, se repliait de 0,12% à 1.020,82 pts.

Sur le plan individuel, Minière Touissit, Aradei Capital, Snep et Stroc Industrie enregistraient les plus fortes hausses, avec respectivement +2% à 1.837 dirhams (DH), +1,98% à 459 DH, +1,3% à 795,3 DH et +1,06% à 56,1 DH, suivis par BCP avec +0,68% à 289,95 DH.

En revanche, Delattre Levivier Maroc (-5,96% à 101,7 DH), Sonasid (-4,34% à 661 DH), Bmci (-2,4% à 646,1 DH), Ennakl (-2,13% à 37,15 DH) et Ib Maroc.Com (-2,12% à 40,13 DH) accusaient les plus fortes baisses.

La veille à la clôture, le MASI s’était replié de 0,22% à 13.753,5 pts.

S.L. (avec MAP)