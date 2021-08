La Bourse de Casablanca dans le vert

La Bourse de Casablanca a clôturé la période allant du 02 au 06 août 2021 dans le vert, l’indice global composé de toutes les valeurs de type action, Masi, gagnant 1,82% à 12.528,57 points.

Au terme de cette semaine, le Morocco Stock Index 20 (MSI20), composé des 20 entreprises les plus liquides, a avancé, de son côté, de 1,70 % à 1.022,21 points, et le Madex, indice compact composé des valeurs cotées au continu a pris 1,88% à 10.182,92 points.

L’indice de référence Environnement, Social et Gouvernance (ESG) « Casablanca ESG 10″ a grimpé de 1,87% à 938,72 points.

Pour ce qui est des indices internationaux, le FTSE CSE Morocco 15 Index et le FTSE Morocco All-Liquid, ils ont gagné respectivement 1,82% et 1,75%, à 11.810,08 points et 10.660,64 points.

Au niveau sectoriel, 18 secteurs ont clôturé en hausse, tandis que 6 ont affiché grise mine. Le secteur de l' »industrie pharmaceutique » s’est envolé de 15,86%, boosté par ses deux valeurs Sothema (+16,89%) et Promopharm (+0,21%). Il porte, ainsi, sa performance depuis le début de l’année à 178,75%. Le secteur « Boissons » a pris pour sa part 6,51 %, celui de la « Chimie » a gagné 5,85%, « Ingénieries et biens d’équipements industriels » a grimpé de 4,69 % tandis que le secteur « Banques » a avancé de 2,17 %.

Le volume global des échanges de la période a atteint 507 millions de dirhams (MDH), et la capitalisation a dépassé les 644 milliards de dirhams. Attijariwafa Bank a été l’instrument le plus actif avec 106,7 MDH, soit 21,69% du volume d’échanges, suivi de Itissalat Al-Maghrib avec 51 MDH (10,38%), SODEP-Marsa Maroc avec 36 MDH (7,38%).

Durant cette période, les meilleures performances hebdomadaires ont été l’œuvre de Sothema (+16,89%), Delattre Levivier Maroc (+10,79%), Sonasid (+7,76 %) et Disway (+7,62%).

Les plus fortes baisses ont été accusées par Fenie Brossette (-18,37%), M2M Group (-15,19%), Dari Couspate (-1,96%) et Eqdom (-1,92%).

S.L. (avec MAP)