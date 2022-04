La Bourse de Casablanca dans le vert en avril

La Bourse de Casablanca a clôturé le mois d’avril en nette hausse, l’indice de toutes les valeurs, le Masi, prenant 2,49% à 13.136,65 points (pts).

Au titre des 21 séances de ce mois, le Morocco Stock Index 20 (MSI 20), indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, a progressé, de son côté, de 2,64% à 1.064,51 pts. Toujours dans le rouge, les performances annuelles (YTD) de ces deux indices se trouvent placées à respectivement -1,66% et -1,95%.

Pour sa part, l’indice de référence Environnement, Social et Gouvernance « Casablanca ESG 10 » a gagné 2,69% à 988,73 points (-0,93% en YTD).

Au terme de ce mois, la cote casablancaise a vu 17 indices sectoriels finir en hausse, contre seulement 6 en baisse.

Ainsi, l’indice « Loisirs et Hôtels », représenté par Risma, a réalisé la meilleure performance sectorielle du mois (+17,65%), devançant celui de la « Participation et Promotion Immobilières » (+11,75%) et celui des « Mines » (+10,33%).

A la hausse également, le secteur des « Télécommunications » a pris 3,55 et celui des « Banques » a avancé de 0,89%.

Du côté des perdants, l’indice des « Sociétés de portefeuilles et holdings » a reculé de 4,32%, soit la plus forte baisse sectorielle, suivi de « Société de financement eu autres activités financières » avec -3,46%, « Industrie pharmaceutique » (-3,17%) et « Assurances » (-1,30%).

Le volume global des échanges a atteint, quant à lui, près de 2,43 milliards de dirhams (MMDH), dont 2,22 MMDH réalisés sur le marché central (actions). Cosumar a été l’instrument le plus actif du mois avec 282,10 millions de dirhams (MDH) de transactions, suivi de Alliance avec 237,56 MDH et Attijariwafa Bank avec 219,13 MDH.

S’agissant de la capitalisation boursière, elle s’est chiffrée à 685,03 MMDH.

Les plus fortes hausses ont été réalisées par Timar (+19,05% à 1.750 DH), Risma (+17,65% à 120 DH), M2M Group (17,43% à 840 DH), Alliances (+17,13% à 74,95 DH) et Sonasid (14,56% à 850 DH).

En revanche, les plus lourdes baisses ont été accusées par Eqdom (-11,37% à 1.247 DH), Maghreb Oxygène (-11,10% à 320,50 DH), Fenie Brossette (-10% à 126 DH), IB Maroc.com (-5,61% à 31,15 DH) et Involys (-5,41% à 104 DH).

S.L. (avec MAP)