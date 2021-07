La Bourse de Casablanca dans le vert du 26 au 29 juillet

La Bourse de Casablanca a clôturé la période allant du 26 au 29 juillet 2021 dans le vert, l’indice de toutes les valeurs, Masi, gagnant 0,71% à 12.304,15 points.

Au terme de cette semaine, le Morocco Stock Index 20 (MSI20), composé des 20 entreprises les plus liquides, a avancé, de son côté, de 0,80% à 1.005,11 points, et le Madex, indice compact composé des valeurs cotées au continu a pris 0,66% à 9.995,05 points.

Dans ces conditions, les performances « Year-To-Date » (YTD) de ces trois baromètres se trouvent respectivement placées à +9,01%, +8,69% et +8,76%.

L’indice de référence Environnement, Social et Gouvernance (ESG) « Casablanca ESG 10″, a grappillé, quant à lui, 0,77% à 921,51 points.

S’agissant des indices internationaux, le FTSE CSE Morocco 15 Index et le FTSE Morocco All-Liquid, ils ont gagné respectivement 0,46% et 0,75%, à 11.598,49 points et 10.477,52 points.

Au niveau de la physionomie, seulement 26 valeurs ont terminé les séances de la semaine dans le vert, contre 27 dans le rouge, tandis que les 22 autres valeurs sont restées inchangées.

Sur le plan sectoriel, 9 indices ont clôturé en hausse, 12 ont affiché grise mine et un secteur est resté inchangé.

Le secteur de l' »industrie pharmaceutique » s’est envolé de 3,60%, suivi de l’indice de « Pétrole et Gaz » qui a gagné, lui, 3,42%, puis celui de » Services de transport » qui a pris 3,14% .

Du côté des perdants, le secteur de la « Sylviculture et Papier », représenté par Med Paper, a abandonné 5,27%, l’indice des « Sociétés de placement immobilier » a baissé de 4,98%, alors que celui des « Boissons » a cédé 2,86%.

Le volume global d’échanges de la période n’a pas dépassé les 5,83 milliards de dirhams (MMDH). BCP a été l’instrument le plus actif avec 87,43 MDH, suivi de Itissalat Al-Maghrib avec 45,42 MDH puis Sodep Marsa-Maroc avec 26,66 MDH.

La capitalisation boursière s’est chiffrée, quant à elle, à plus de 633,23 milliards de dirhams (MMDH).

Durant cette période, les meilleures performances hebdomadaires ont été l’œuvre de Fenie Brossette (+16,87%), Afriquia Gaz (+4,01%) et Sothema (+3,98%).

Les plus fortes baisses ont été accusées par Alliances (-6,91%), Delattre Levivier Maroc (-6,31%) et Ennakl (-6,21%).

S.L. (avec MAP)