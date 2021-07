La Bourse de Casablanca dans le vert du 19 au 23 juillet

La Bourse de Casablanca a clôturé la période allant du 19 au 23 juillet 2021 dans le vert, l’indice de toutes les valeurs, Masi, gagnant 0,42% à 12.217,21 points.

Au terme de cette semaine écourtée à l’occasion de l’Aid Al-Adha, le Morocco Stock Index 20 (MSI20), composé des 20 entreprises les plus liquides, a avancé, de son côté, de 0,52% à 997,11 points, et le Madex, indice compact composé des valeurs cotées au continu a pris 0,45% à 9.929,81 points.

Dans ces conditions, les performances « Year-To-Date » (YTD) de ces trois baromètres se trouvent respectivement placées à +8,25%, +7,82% et +8,05%.

L’indice de référence Environnement, Social et Gouvernance (ESG) « Casablanca ESG 10″, a grappillé, quant à lui, 0,10% à 914,48 points.

S’agissant des indices internationaux, le FTSE CSE Morocco 15 Index et le FTSE Morocco All-Liquid, ils ont gagné respectivement 0,51% et 0,33%, à 11.545,74 points et 10.399,41 points.

Au niveau de la physionomie, seulement 30 valeurs ont terminé les trois séances de la semaine dans le vert, contre 28 dans le rouge, tandis que les 16 autres valeurs sont restées inchangées.

Sur le plan sectoriel, 13 indices ont clôturé en hausse, tandis que 11 ont affiché grise mine.

Le secteur de l' »industrie pharmaceutique » s’est envolé de 7,05%, boosté par ses deux valeurs Sothema (+7,42%) et Promopharm (+1,98%). Il porte, ainsi, sa performance depuis le début de l’année à 132,24%.

L’indice de « Sociétés de Portefeuilles-Holdings » a gagné, lui, 2,41%, celui de l' »Agroalimentaire/production » a pris 1,97% et celui du « Bâtiment et Matériaux de construction » 1,87%.

Du côté des perdants, le secteur de la « Sylviculture et Papier », représenté par Med Paper, a abandonné 3,23%, l’indice des « Loisirs et Hotels » a baissé de 2,2%, alors que celui de « Société de financement et autres activités financières » a cédé 2,17%.

Le volume global d’échanges de la période n’a pas dépassé les 91,21 millions de dirhams (MDH), dont 84,6 réalisés sur le marché central actions. Attijariwafa Bank a été l’instrument le plus actif avec 19,66 MDH, soit 23,24% du volume d’échanges, suivi de Itissalat Al-Maghrib avec 13,5 MDH (15,96%), Immorente Invest avec 9,94 MDH (11,75%) et BCP avec 6,25 MDH (7,39%).

La capitalisation boursière s’est chiffrée, quant à elle, à plus de 628,26 milliards de dirhams (MMDH).

Durant cette période, les meilleures performances hebdomadaires ont été l’œuvre de Fenie Brossette (+12,43%), Sothema (+7,42%), Ennakl (+6,45%), Ciments du Maroc (+2,62%) et Cosumar (+2,6%).

Les plus fortes baisses ont été accusées par Stokvis Nord Afrique (-4,81%), Salafin (-3,86%), SMI (-3,55%), IB Maroc.com (-3,3%) et Cartier Saada (-3,15%).

BR