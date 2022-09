La Bourse de Casablanca dans le vert ce vendredi

La Bourse de Casablanca débutait la séance en hausse vendredi, son indice phare, le Masi, prenant 0,3%, à 12.174,47 points (pts). Le MSI 20, indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, avançait de 0,2%, à 982,16 pts et le Casablanca ESG 10, indice thématique qui calcule la performance des cours des entreprises socialement responsables, prenait 0,06%, à 907,26 pts.

Sur le plan individuel, Wafa Assurance (+5,9% à 4.094 dirhams (DH)), Delta Holding (+5,62% à 29,89 DH), Delattre Levivier Maroc (+4,95% à 75 DH), Taqa Morocco (+4,34% à 1.179 DH) et Res Dar Saada (+3,61% à 25,25 DH) ont réalisé les plus fortes hausses. À l’inverse, Colorado (-4,42% à 49,51 DH), Stokvis Nord Afrique (-2,82% à 14,5 DH), Disty Technologies (-2,1% à 232,9 DH), Disway (-1,23% à 721 DH) et Douja Prom Addoha (-0,48% à 8,21 DH) accusaient les plus fortes baisses. Jeudi, le Masi a fini sur une perte de 0,07% à 12.138,03 points.

S.L. (avec MAP)