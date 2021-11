La Bourse de Casablanca consolide ses gains à la clôture

La Bourse de Casablanca a consolidé ses gains vendredi à la clôture, le MASI ayant progressé de 0,38%, à 13.340,45 points (pts).

Le Casablanca ESG 10, indice thématique qui calcule la performance des cours des entreprises socialement responsables, le MSI 20, indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, ainsi que le MADEX, indice compact composé des valeurs cotées au continu, se sont renforcés de respectivement 0,18%, à 999,24 pts, 0,32%, à 1.085,48 pts et 0,38%, à 10.802,73 pts.

Le FTSE CSE Morocco 15, composé des 15 principales valeurs de la Bourse de Casablanca, classées par capitalisation boursière, a grimpé de 0,21%, à 12.524,26 pts, et le FTSE CSE Morocco All-Liquid, indice de référence qui retrace la performance de toutes les valeurs liquides de la Bourse, a évolué à la hausse de 0,25%, à 11.267,86 pts.

Le secteur de la sylviculture et papier a enregistré la plus forte hausse (+5,99%), suivi du secteur du pétrole et gaz (+2,33%), et du secteur de l’électricité (+2,29%).

Sur le plan sectoriel, l’indice des sociétés de portefeuilles-holdings a accusé la baisse la plus forte (-2,12%).

À la baisse également, l’indice des services aux collectivités s’est replié de -0,75%, suivi de l’indice de la chimie (-0,3%).

Le volume global des échanges a engrangé près de 74,51 millions de dirhams (MDH), réalisés principalement sur le marché Central. Par valeurs, BCP a drainé 16,85 MDH, Cosumar 14,45 MDH et Itissalat Al-Maghrib 8,27 MDH. La capitalisation boursière s’est établie, de son côté, à près de 687,85 milliards de dirhams (MMDH).

Du côté des valeurs, les plus fortes hausses ont été affichées par Med Paper (+5,99% à 29,91 DH), Stroc Industrie (+5,98% à 44,5 DH), Auto Hall (+4,58% à 111,9 DH), Afriquia Gaz (+4% à 5.206 DH) et Unimer (+3,97% à 141,4 DH).

À l’inverse, Delattre Levivier Maroc, Maghreb Oxygène, Colorado et Delta Holding ont enregistré les plus fortes baisses, avec respectivement -5,97% à 49,46 DH, -3,99% à 362,4 DH, -2,93% à 61 DH et -2,14% à 30,67 DH. Ils ont été suivis par Réalisations Mécaniques (-1,91% à 154 DH).

SB