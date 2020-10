La Bourse de Casablanca conclut la semaine sur une bonne note

La Bourse de Casablanca a clôturé la séance de vendredi en hausse, portée par la bonne tenue des grandes capitalisations, notamment LafargeHolcim Maroc (+2,01%), BCP (+1,22%), Attijariwafa Bank (+0,77%) et Itissalat Al-Maghrib (+0,04%).

Au terme d’une journée d’échanges dans le vert, le Masi, indice global composé de toutes les valeurs de type action s’est apprécié de 0,76% à 10.453,86 et le Madex, indice compact composé des valeurs cotées a augmenté de 0,78% pour s’établir à 8.501,93 points.

Sur le volet international, le FTSE CSE Morocco 15 a gagné 0,89% à 9.438,02 points et le FTSE Morocco All-Liquid a pris 0,74% à 9.019,35 points.

L’indice de référence Environnement, Social et Gouvernance (ESG) « Casablanca ESG 10 » s’est inscrit également en hausse, cumulant 801,16 points (+0,99%).

Aux valeurs, seulement 4 secteurs des 24 représentés à la cote casablancaise ont terminé en baisse. Il s’agit de l’indice des « Ingénieries et biens d’équipement industriels » (-0,68%), des « Assurances » (-0,06%), des « Matériels, Logiciels & services informatiques » (-0,04%) et de l' »Industrie pharmaceutique » (-0,01%).

A la hausse, le secteur « Sylviculture et Papier » prenait 1,99%, suite à la bonne orientation de son titre unique Med Paper.

En outre, l’indice des « Distributeurs » a gagné 1,89%, favorisé par Auto Hall (+2,26%), Label Vie (+1,98%) et Fenie Brossette (+1,76%).

Parmi les hausses de la journée figurent également les secteurs « Pétrole et Gaz » (+1,74%), « Loisirs et Hôtels » (+1,69%), « Banques » (+0,95%) et « Mines » (+0,89%).

Le volume global des échanges de titres s’est élevé à près de 111,81 millions de dirhams (MDH), réalisé entièrement sur le marché central et dominé par les transactions portant sur BCP (42,86 MDH), LafargeHolcim Maroc (17,39 MDH), Attijariwafa Bank (12,77 MDH) et Itissalat Al-Maghrib (+11,17 MDH).

La capitalisation boursière s’est chiffrée, quant à elle, à près de 541,31 milliards de dirhams (MMDH).

Les plus fortes hausses ont été réalisées par Sonasid (+3,98% à 213 DH), Mutandis SCA (+3,5% à 228 DH), Afriquia Gaz (+2,49% à 3.700 DH), Auto Hall (+2,26% à 66,47 DH) et LafargeHolcim Maroc (+2,01% à 1.469 DH).

Les plus fortes baisses ont été accusées par Réalisations Mécaniques (-1,99% à 174,65 DH), Stroc Industrie (-1,6% à 12,3 DH), Involys (-0,83% à 119 DH), CIH (-0,81% à 246 DH) et Disway (-0,71% à 405 DH).

M.S. (avec MAP)