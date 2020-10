La Bourse de Casablanca conclut la semaine en baisse

La Bourse de Casablanca a bouclé ses échanges, vendredi, sur une note négative, plombée par la mauvaise tenue des grandes capitalisations, notamment Itissalat Al-Maghrib (-0,43%), Attijariwafa Bank (-1,32%), BCP (-1,33%) et LafargeHolcim (-0,35%).

Au terme de cette journée, le Masi, indice global composé de toutes les valeurs de type action a perdu 0,48% à 10.323,93 points, et le Madex, indice compact composé des valeurs cotées au continu a cédé 0,50% à 8.393,82 points.

S’agissant des indices internationaux, le FTSE CSE Morocco 15 s’est déprécié de 0,72% à 9.320,80 points et le FTSE Morocco All-Liquid a lâché 0,47% à 8.912,09 points.

L’indice de référence Environnement, Social et Gouvernance (ESG) « Casablanca ESG 10 » a perdu, quant à lui, 0,57% à 786,46 points.

Sur les 10 meilleures capitalisations de la BVC, seules Ciments du Maroc (+1,01%) et Afriquia Gaz (+0,14%) ont terminé la journée en hausse. Bank Of Africa et Taqa Morocco sont restées inchangées, tandis que les autres valeurs ont affiché grise mine.

S’agissant des performances sectorielles, la plus forte baisse de la journée a été accusée par « Services de transport » (-1,80%), sous l’effet du repli de son unique titre Sodep-Marsa Maroc.

Le secteur « Boissons » a abandonné, quant à lui, 1,74%, impacté par Sociétés des Boissons du Maroc (-2,72%).

Parmi les baisses de la journée figure également les secteurs « Banques » (-0,99%), « Participation et promotion immobilière » (-0,97%), « Pétrole et Gaz » (-0,95%) et « Télécommunications » (-0,43%).

A l’opposé, le secteur « Ingénieries & Biens d’équipement industriels » a affiché la plus forte hausse de la journée (3,96%), suivi des secteurs « Chimie » (1,83%) « Matériels, Logiciels et Services informatiques » (1,13%) et « Mines » (0,8%).

Le volume global des échanges de titres s’est élevé à près de 96,72 millions de dirhams (MDH), dont un montant de 85,9 MDH réalisé sur le marché central (Actions) et 10,82 MDH volume transferts. Par valeur, Itissalat Al-Maghrib a drainé 23,61 MDH, BCP 22,46 MDH et Attijariwafa Bank 11,07 MDH.

La capitalisation boursière s’est chiffrée, quant à elle, à plus de 534,84 milliards de dirhams (MMDH).

Les plus fortes baisses ont été accusées par Involys (-3,96% à 120 DH), Cartier Saada (-3,79% à 27,42 DH), Total Maroc (-3,61% à 905,10 DH), Société des Boissons du Maroc (-2,27% à 2.150 DH) et Réalisations Mécaniques (-1,99% à 189,25 DH).

Les plus fortes hausses ont été réalisées par Delattre Levivier Maroc (+3,98% à 28,97 DH), Stroc Industrie (+3,92% à 13,51 DH), Disway (+3,05% à 402 DH), M2M Group (+2,98% à 650 DH) et AGMA (+2% à 3.265 DH).

M.S. (avec MAP)