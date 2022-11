La Bourse de Casablanca clôture sur une note positive ce mardi

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a clôturé ses échanges, mardi, sur une note positive, son indice phare, le MASI, ayant avancé de 1,09%, à 10.581,12 points (pts).

Le MSI 20, indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, a bondi de 1,27%, à 846,68 pts, et le Casablanca ESG 10, indice thématique qui calcule la performance des cours des entreprises socialement responsables, s’est apprécié de 1,69%, à 796,01 pts.

Le FTSE CSE Morocco 15, composé des 15 principales valeurs de la Bourse de Casablanca, classées par capitalisation boursière, ainsi que le FTSE CSE Morocco All-Liquid, indice de référence qui retrace la performance de toutes les valeurs liquides de la Bourse, se sont respectivement élevés de 1,29%, à 9.651,14 pts et 1,27%, à 8.809,41 pts.

Sur le plan sectoriel, l’indice des télécommunications s’est offert la hausse la plus forte (+4,11%), devant l’indice de la sylviculture et papier (+2,54%) et celui des services de transport (+1,99%).

L’indice des ingénieries et biens d’équipement industriels a accusé la plus forte baisse (-1,33%), suivi de l’indice des loisirs et hôtels (-0,76% et de l’indice des matériels, logiciels et services informatiques (-0,55%).

Le volume global des échanges a porté sur 65,32 millions de dirhams (MDH), réalisés principalement sur le marché Central. Attijariwafa Bank a occupé la première place des instruments les plus actifs avec 14,4 MDH, suivi de Itissalat Al-Maghrib (11,29 MDH) et de Label Vie (9,12 MDH).

En ce qui concerne la capitalisation boursière, elle a dépassé les 550,44 milliards de dirhams (MMDH).

Sur le front des valeurs, les plus fortes hausses ont été enregistrées par Auto Hall (+4,42% à 73,2 dirhams (DH)), Itissalat Al-Maghrib (+4,11% à 100 DH), Lesieur Cristal (+3,63% à 226,95 DH), TGCC (+3,48% à 119 DH) et Réalisations Mécaniques (+3,37% à 144 DH). À l’opposé, Delattre Levivier Maroc (-5,98% à 50,76 DH), CIH (-4,97% à 285 DH), Microdata (-4,66% à 510 DH), Cartier Saada (-4,64% à 24,03 DH) et Atlantasanad (-2,86% à 115,6 DH) ont accusé les plus fortes baisses.

S.L.