La Bourse de Casablanca clôture ses échanges en légère hausse

La Bourse de Casablanca a clôturé ses échanges en légère hausse, ce mardi, son indice de référence, le MASI, ayant progressé de 0,15%, à 12.339,6 points (pts).

Le MSI 20, indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, a évolué à la hausse de 0,21%, à 995,31 pts, et le Casablanca ESG 10, indice thématique qui calcule la performance des cours des entreprises socialement responsables, a évolué de 0,08%, à 923,75 pts.

Le FTSE CSE Morocco 15, composé des 15 principales valeurs de la Bourse de Casablanca, classées par capitalisation boursière, a gagné 0,2%, à 11.463,48 pts, et le FTSE CSE Morocco All-Liquid, indice de référence qui retrace la performance de toutes les valeurs liquides de la Bourse, a légèrement augmenté de 0,09%, à 10.395,01 pts.

Sur le plan sectoriel, l’indice de la sylviculture et papier a enregistré la hausse la plus forte (+5,82%), suivi de l’indice des sociétés de portefeuilles – holdings (+3,88%), et de l’indice des ingénieries et biens d’équipement industriels (+2,92%).

L’indice de la participation et promotion immobilières a accusé la plus forte baisse (-1,95%), devant l’indice du transport (-1,73%) et l’indice des sociétés de placement immobilier (-0,72%).

Le volume global des échanges a porté sur 236,52 millions de dirhams (MDH) réalisés principalement sur le marché Central (Actions). Le volume du marché Central (Actions) s’est établi à 230,97 MDH, pendant que celui des transferts a porté sur 5,55 MDH. Lafargeholcim Mar a occupé la première place des instruments les plus actifs avec 129,86 MDH, suivi de BCP avec 23,41 MDH et Sonasid avec un flux transactionnel de 13,78 MDH.

La capitalisation boursière s’est établie, de son côté, à près de 644,96 milliards de dirhams (MMDH).

Du côté des valeurs, les plus fortes hausses ont été affichées par Cartier Saada (+6% à 28,8 DH), Delattre Levivier Maroc (+5,99% à 61,05 DH), Med Paper (+5,82% à 23,08 DH), Eqdom (+3,92% à 1.247 DH) et Delta Holding (+3,91% à 29,21 DH).

À l’inverse, Res Dar Saada (-5,98% à 25,32 DH), Immorente Invest (-3,98% à 108,5 DH), CIH (-2,25% à 322 DH), BCP (-2% à 245 MDH) et Douja Prom Addoha (-1,89% à 7,8 DH) ont accusé les plus fortes baisses.