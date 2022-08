La Bourse de Casablanca clôture ses échanges en hausse ce jeudi

La Bourse de Casablanca a clôturé ses échanges en hausse, ce jeudi, son indice de référence, le MASI, ayant grimpé de 0,79%, à 12.083,36 points (pts).

Le MSI 20, indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, a pris 0,89%, à 980,27 pts, et le Casablanca ESG 10, indice thématique qui calcule la performance des cours des entreprises socialement responsables, s’est apprécié de 1,05%, à 906,47 pts.

Le FTSE CSE Morocco 15, composé des 15 principales valeurs de la Bourse de Casablanca, classées par capitalisation boursière, et le FTSE CSE Morocco All-Liquid, indice de référence qui retrace la performance de toutes les valeurs liquides de la Bourse, ont respectivement évolué de 0,85%, à 11.230,1 pts et de 0,88%, à 10.215,02 pts.

Sur le plan sectoriel, l’indice de la participation et promotion immobilières s’est offert la plus forte hausse (+2,93%), devant l’indice des ingénieries et biens d’équipement industriels (+2,91%), et l’indice des matériels, logiciels et services informatiques (+2,23%).

L’indice de la sylviculture et papier a accusé la baisse la plus forte (-3,3%), suivi de l’indice de la société de financement et autres activités financières (-1,9%) et de l’indice des loisirs et hôtels (-0,76%).

Le volume global des échanges a porté sur 82,84 millions de dirhams (MDH), réalisés principalement sur le marché Central avec 82,59 MDH, tandis que celui des transferts s’est établi à 255.968,8 DH.

Par valeurs, Mutandis Sca a apporté 10,85 MDH, Attijariwafa Bank 8,61 MDH et TotalEnergies Marketing Maroc 8,15 MDH. La capitalisation boursière a, quant à elle, dépassé les 627,24 milliards de dirhams (MMDH).

Du côté des valeurs, les plus fortes hausses ont été enregistrées par Stroc Industrie (+5,98% à 36,86 DH), M2m Group (+3,98% à 786 DH), Mutandis Sca (+3,98% à 235 DH), CDM (+3,94% à 659 DH) et Sonasid (+3,52% à 764 DH).

À l’inverse, Eqdom (-5,13% à 1.110 DH), Med Paper (-3,3% à 25,49 DH), Fenie Brossette (-2,84% à 137 DH), Sanlam Maroc (-2,26% à 1.300 DH) et Promopharm S.A. (-2,2% à 977 DH) ont réalisé les plus fortes baisses.