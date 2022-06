La Bourse de Casablanca clôture ses échanges en baisse ce jeudi

La Bourse de Casablanca a clôturé ses échanges en baisse, ce jeudi, son indice de référence, le MASI, ayant reculé de 0,4%, à 12.009,4 points (pts).

Le MSI 20, indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, s’est replié de 0,1%, à 970,06 pts le Casablanca ESG 10, indice thématique qui calcule la performance des cours des entreprises socialement responsables, s’est contracté de 1,24%, à 899,03 pts.

Le FTSE CSE Morocco 15, composé des 15 principales valeurs de la Bourse de Casablanca, classées par capitalisation boursière, ainsi que le FTSE CSE Morocco All-Liquid, indice de référence qui retrace la performance de toutes les valeurs liquides de la Bourse, se sont délestés de 0,23%, respectivement à 11.216,04 pts et 10.143,54 pts.

Le secteur des loisirs et hôtels s’est offert la plus forte hausse (+5,36%), devant le secteur de l’électricité (+3,85%) et le secteur de la sylviculture et papier (+2,64%).

A l’opposé, l’indice du pétrole et gaz a accusé la baisse la plus forte (-3,88%), suivi de l’indice des mines (-3,68%), et de l’indice des ingénieries et biens d’équipement industriels (-3,09%).

Le volume global des échanges a porté sur 275,47 millions de dirhams (MDH) réalisés principalement sur le marché Central (Actions). Le volume du marché Central (Actions) s’est établi à 265,45 MDH, quand celui du marché de Bloc (Actions) a porté sur 9,72 MDH et celui des transferts sur 296.670,16 dirhams (DH). Quant aux valeurs les plus actives, Attijariwafa Bank a drainé 63,16 MDH, Itissalat Al-Maghrib 57 MDH et Managem 36,39 MDH. La capitalisation boursière a dépassé, quant à elle, les 623,86 milliards de dirhams.

Sur le plan individuel, Bmci (-5,99% à 488,85 DH), Managem (-5,99% à 2.039 MDH), Afriquia Gaz (-5,96% à 4.232 DH), Delattre Levivier Maroc (-5,63% à 56 DH) et Res Dar Saada (-2,95% à 23,67 DH) ont accusé les plus fortes baisses.

À l’inverse, les plus fortes hausses ont été affichées par Risma (+5,36% à 116,95 DH), Atlantasanad (+5,33% à 126,5 DH), Involys (+4,06% à 100 DH), Promopharm S.A. (+3,97% à 1.099 DH) et Unimer (+3,96% à 154,9 DH).