La Bourse de Casablanca clôture ses échanges dans le vert

La Bourse de Casablanca a clôturé ses échanges dans le vert, ce jeudi, son indice phare, le MASI, s’étant renforcé de 0,52%, à 12.818,11 points (pts).

Le MSI 20, indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, a progressé de 0,38%, à 1.037,15 pts et le Casablanca ESG 10, indice thématique qui calcule la performance des cours des entreprises socialement responsables, a évolué à la hausse de 0,54%, à 962,87 pts.

Le FTSE CSE Morocco All-Liquid, indice de référence qui retrace la performance de toutes les valeurs liquides de la Bourse, ainsi que le FTSE CSE Morocco 15, composé des 15 principales valeurs de la Bourse de Casablanca, classées par capitalisation boursière, ont pris respectivement 0,4%, à 10.793,35 pts et 0,48%, à 11.869,61 pts.

Sur le plan sectoriel, l’indice des sociétés de portefeuilles-holdings a enregistré la plus forte hausse (+4,63%), suivi de l’indice des assurances (+3,71%) et de l’indice de la société de financement et autres activités financières (+1,58%).

Contre-tendance, l’indice de la sylviculture et papier a accusé la baisse la plus forte (-5,87%), devant l’indice de la participation et promotion immobilières (-1,41%) et l’indice de la chimie (-0,32%).

Le volume global des échanges a porté sur 89,55 millions de dirhams (MDH) réalisés sur le marché Central (Actions). En ce qui concerne les valeurs les plus actives, Alliances a drainé 20,97 MDH, Lafargeholcim Mar 12,43 MDH et Bank of Africa 12,19 MDH. La capitalisation boursière a porté sur près de 667,77 milliards de dirhams (MMDH).

Du côté des valeurs, les plus fortes hausses ont été enregistrées par Wafa Assurance (+5,98% à 4.801 DH), Aluminium du Maroc (+5,93% à 1.483 DH), Smi (+5,68% à 1.415 DH), Delta Holding (+4,67% à 31,15 DH) et Alliances (+4,05% à 63,99 MDH).

À l’opposé, Med Paper (-5,87% à 23,75 DH), Res Dar Saada (-4,26% à 27 DH), Douja Prom Addoha (-3,46% à 7,25 DH), Ib Maroc.Com (-2,94% à 33 DH) et Auto Hall (-2,25% à 90,03 DH) ont affiché les plus fortes baisses.