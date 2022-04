La Bourse de Casablanca clôture ses échanges dans le vert

La Bourse de Casablanca a clôturé ses échanges dans le vert, ce mardi, son indice phare, le Masi, prenant 0,23% à 12.972,98 points (pts).

Le MSI 20, indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, a progressé de 0,24% à 1.049,92 pts et le Casablanca ESG 10, indice thématique qui calcule la performance des cours des entreprises socialement responsables, a pris 0,44% à 977,07 pts.

Au volet international, le FTSE CSE Morocco All-Liquid, indice de référence qui retrace la performance de toutes les valeurs liquides de la Bourse, s’est hissé de 0,22% à 10.926,18 pts et le FTSE CSE Morocco 15, composé des 15 principales valeurs de la Bourse de Casablanca, classées par capitalisation boursière, a avancé de 0,30% à 12.035,55 pts.

Sur le plan sectoriel, l’indice « Loisirs et hôtels » a réalisé la meilleure performance de la journée (+2,57%), profitant de la bonne tenue de Risma, suivi de « Pétrole et Gaz » (+1,84%) et « Bâtiments et matériaux de construction » (+0,98%).

Du côté des perdants, l’indice « Transport » a accusé la plus forte baisse sectorielle (-2,58%). Les Indices « Sociétés de placement immobilier » et de « Participation et promotion immobilières » ont accusé des baisses respectives de 1,91% et 0,76%. Le volume global des échanges a porté sur plus de 116,90 millions de dirhams réalisée majoritairement sur le marché Central (Actions), alors que la capitalisation boursière s’est chiffrée à plus de 675,77 milliards de dirhams (MMDH).

Sur le plan individuel, TGCC. SA (+5,49% à 171,95 dirhams (DH)), Delattre Levivier Maroc (+4,12% à 72,61 DH), Maroc Leasing (4% à 378,55 DH), Stokvis Nord Afrique (+2,70% à 14,84 DH) et Risma (+2,57% à 111,75 DH) ont réalisé les meilleures performances.

À l’inverse, Stroc Industrie (-4,20% à 42 DH), Saham Assurances (-3,21% à 1.355 DH), Salafin (-2,88% à 742 DH), CTM (-2,69% à 650 DH) et Aradei Capital (-2,53% à 460 DH) ont accusé les plus fortes baisses.