La Bourse de Casablanca clôture ses échanges dans le rouge ce mercredi

La Bourse de Casablanca a clôturé ses échanges dans le rouge ce mercredi, son indice principal, le MASI, cédant 0,3% à 11.774,59 points (pts).

Le MSI 20, indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, s’est replié de 0,33% à 950,7 pts et le Casablanca ESG 10, indice thématique qui calcule la performance des cours des entreprises socialement responsables, a baissé de 0,3% à 880,11 pts.

Côté international, le FTSE CSE Morocco All-Liquid et le FTSE CSE Morocco 15 ont reculé respectivement de 0,4% à 9.928,19 pts et de 0,28% à 10.906,94 pts.

Sur le plan sectoriel, l’indice de la chimie a accusé la plus forte baisse (-3,2%), suivi de l’indice des télécommunications (-1,33%) et de l’indice bancaire (-0,9%).

Contre-tendance, l’indice de la sylviculture et papier s’est offert la hausse la plus forte (+4,63%), devant l’indice des loisirs et hôtels (+3,42%) et l’indice des boissons (+3,03%).

Le volume global des échanges a porté sur 10,19 millions de dirhams (MDH), réalisé principalement sur le marché Central. Le volume du marché Central s’est établi à 10,18 MDH, alors que celui des transferts a porté sur 14.919,24 dirhams (DH).

Du côté des valeurs les plus actives, Disty Technologies a apporté 1,87 MDH, Itissalat Al-Maghrib 1,32 MDH et Bank of Africa 1,27 MDH. Quant à la capitalisation boursière, elle a porté sur près de 612,45 milliards de dirhams (MMDH).

Sur le plan individuel, les plus fortes baisses ont été affichées par Auto Hall (-4,33% à 79,6 DH), Snep (-3,41% à 819 DH), Afric Industries Sa (-2,96% à 354,2 DH), Ib Maroc.Com (-2,74% à 25,92 DH) et Immorente Invest (-2,59% à 105,2 DH).

À l’inverse, Cartier Saada (+6% à 26,51 DH), Involys (+5,96% à 104,9 DH), Smi (+5,36% à 1.375 DH), Med Paper (+4,63% à 23,75 DH) et Ennakl (+4,19% à 32,35 DH) ont réalisé les plus fortes hausses.