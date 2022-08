La Bourse de Casablanca clôture ses échanges dans le rouge

La Bourse de Casablanca a clôturé ce mardi ses échanges dans le rouge, son principal indice, le MASI, s’étant replié de 0,22%, à 11.828,18 points (pts).

Le MSI 20, indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, a cédé 0,31%, à 956,22 pts, alors que le Casablanca ESG 10, indice thématique qui calcule la performance des cours des entreprises socialement responsables, a enregistré une légère progression de 0,1%, à 882,11 pts.

Le FTSE CSE Morocco All-Liquid, indice de référence qui retrace la performance de toutes les valeurs liquides de la Bourse, et le FTSE CSE Morocco 15, composé des 15 principales valeurs de la Bourse de Casablanca, classées par capitalisation boursière, ont rétrogradé de respectivement 0,32%, à 9.975,9 pts et 0,25%, à 10.965,33 pts.

Le secteur des mines s’est offert la plus forte hausse (+2,68%), devant le secteur des matériels, logiciels et services informatiques (+0,74%) et le secteur de la chimie (+0,34%).

En revanche, l’indice des ingénieries et biens d’équipement industriels a accusé la baisse la plus forte (-5,98%), suivi de l’indice de l’électricité (-4,23%) et de l’indice du transport (-3,19%).

Le volume global des échanges a porté sur 47,29 millions de dirhams (MDH), réalisés principalement sur le marché Central. Le volume du marché Central a porté sur 46,41 MDH, alors que celui des transferts s’est chiffré à plus de 875.921 dirhams (DH). Par valeurs, Itissalat Al-Maghrib a drainé 16,95 MDH, HPS 10,74 MDH et Attijariwafa Bank 8,01 MDH. Du côté de la capitalisation boursière, elle s’est chiffrée à près de 614,59 milliards de dirhams (MMDH).

Sur le front des valeurs, Delattre Levivier Maroc (-5,99% à 54 DH), Stroc Industrie (-5,97% à 34,78 DH), Taqa Morocco (-4,23% à 1.110 DH), Ctm (-3,35% à 628,1 DH) et Risma (-3,07% à 110,5 DH) ont affiché les plus fortes baisses.

En revanche, les plus fortes hausses ont été enregistrées par Aluminium du Maroc (+5,2% à 1.599 DH), Smi (+4,82% à 1.435 DH), Fenie Brossette (+4,55% à 115 DH) et Managem (+4,06% à 1.950 DH) et Immorente Invest (+4,06% à 107,7 DH).