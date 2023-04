La Bourse de Casablanca clôture sa journée dans le vert

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a clôturé ses échanges dans le vert lundi, son principal indice, le MASI, gagnant 0,77%, à 10.471,03 points (pts).

Le MASI.20, indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, s’est renforcé de 0,9%, à 839,53 pts, le MASI.ESG, indice des entreprises qui recueillent la meilleure notation ESG, telle que publiée par Moody’s ESG Solutions, a grimpé de 0,98%, à 795,39 pts.

Le MASI Mid and Small Cap, indice thématique qui calcule la performance des cours des petites et moyennes entreprises cotées à la Bourse de Casablanca, a progressé de 0,01%, à 854,57 pts.

Le FTSE CSE Morocco 15, composé des 15 principales valeurs de la Bourse de Casablanca, classées par capitalisation boursière, et le FTSE CSE Morocco All-Liquid, indice de référence qui retrace la performance de toutes les valeurs liquides de la Bourse, se sont adjugés respectivement 0,91%, à 9.577,88 pts et 0,81%, à 8.712,64 pts.

Sur le plan sectoriel, l’indice pharmaceutique s’est offert la hausse la plus forte (+5,32%), devant celui de l’agroalimentaire/production (+2,21%), et l’indice du pétrole et gaz (+1,69%).

L’indice de la sylviculture et papier a accusé la plus forte baisse (-3,05%), suivi de l’indice des loisirs et hôtels (-2,46%), et de l’indice du transport (-2,16%). Le volume global des échanges a porté sur 42,76 millions de dirhams (MDH) réalisés entièrement sur le marché Central (Actions). Afma a occupé la première place des instruments les plus actifs avec 36,02 MDH, devant Alliances (2,14 MDH) et Managem (1,02 MDH). La capitalisation boursière a porté, quant à elle, sur près de 546,49 milliards de dirhams.

Sur le front des valeurs, Sothema (+5,95% à 1.300 dirhams (DH)), Bcp (+3,94% à 235,95 DH), Cosumar (+3,46% à 177,95 DH), Minière Touissit (+2,75% à 1.829 DH) et Afriquia Gaz (+2,56% à 4.000 DH) ont enregistré les plus fortes hausses.

En revanche, les plus fortes baisses ont été accusées par Stokvis Nord Afrique (-5,54% à 10,74 DH), Salafin (-4% à 612,5 DH), Ennakl (-3,15% à 32,93 DH), Med Paper (-3,05% à 23,8 DH) et Alliances (-2,77% à 60,4 DH).

S.L.