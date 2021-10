La Bourse de Casablanca clôture quasi-stable

La Bourse de Casablanca a clôturé quasi-stable, ce lundi, l’indice de toutes les valeurs, Masi, cédant 0,08% à 13.290,63 points.

Au terme de cette journée, le Morocco Stock Index 20 (MSI20) a lâché 0,14% à 1.084,47 points, et le Madex, indice compact composé des valeurs cotées au continu, a baissé légèrement de 0,04% à 10.794,03 points.

L’indice de référence Environnement, Social et Gouvernance (ESG) « Casablanca ESG 10 » a pris, quant à lui, 0,07% à 995,11 points.

S’agissant des indices internationaux, le FTSE CSE Morocco 15 a lâché 0,17% à 12.580,07 points et le FTSE Morocco All-Liquid a perdu 0,09%, à 11.270,67 points.

Aux valeurs, le secteur « Matériels, logiciels et services informatiques » a accusé le plus fort repli de la journée (-1,37%), la hausse de Ib Maroc.com (+2,81%), S2M (+1,73%), Disway (0,7%), M2M Group (+0,41%) et Involys (+0,35%) n’ayant pas pu compenser la baisse de HPS (-2,11%).

Le secteur « pétrole et gaz » a perdu 1,17%, celui de l' »Agroalimentaire/Production a cédé 0,68% et celui des « Mines » -0,58%.

A la hausse, l’indice « Transport » s’est envolé de 3,60%, celui de « l’Ingénierie et biens d’équipement industriels » a pris 3,50% et celui du « Sociétés de placement immobilier » a avancé de 2,44%.

Le volume global des échanges de titres a atteint plus de 86,07 millions de dirhams (MDH), dont 78,95 MDH réalisés sur le marché central (actions) et dominés par les transactions portant sur Aradei Capital (24,79 MDH), CIH (10,34 MDH) et LafargeHolcim Maroc (8,098 MDH).

La capitalisation boursière s’est élevée, quant à elle, à 684,40 milliards de dirhams.

Les plus fortes baisses ont été accusées par Timar (-3,94%), Saham Assurances (-3,93%), Salafin (-2,19%), HPS (-2,11%) et Ennakl (-2,04%).

Les plus fortes hausses ont été réalisées par Stroc Industrie (+5,98%), Stokvis Nord Afrique (+5,93%), Maghreb Oxygène (+3,99%), Agma (+3,98%) et CTM (+3,89%).

AS