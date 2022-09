La Bourse de Casablanca clôture proche de l’équilibre ce lundi

La Bourse de Casablanca a clôturé proche de l’équilibre lundi, l’indice de toutes les valeurs, MASI, prenant 0,04% à 12.140,72 points (pts).

Le Morocco Stock Index (MSI 20), indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, a affiché une légère hausse de 0,07% à 982,01 pts et le Casablanca ESG 10, indice thématique qui calcule la performance des cours des entreprises socialement responsables, a grappillé 0,11% à 906,1 pts.

Au volet international, Le FTSE CSE Morocco All-Liquid, qui retrace la performance de toutes les valeurs liquides, a cédé 0,02%, à 10.226,72 pts, et le FTSE CSE Morocco 15, composé des 15 principales valeurs classées par capitalisation boursière, s’est replié de 0,16% à 11.225,84 pts.

Sur le terrain des valeurs, le secteur de l’électricité, représenté par Taqa Morocco, s’est offert la hausse la plus forte (+2,16%) de la journée, devant celui de la chimie (1,81%) et de la participation et promotion immobilières (+1,75%).

L’indice des « Loisirs et hôtels » a progressé, quant à lui, de 1,55%, celui du « bâtiment et matériaux de construction » a gagné 0,84% et celui de l’industrie pharmaceutique 0,55%.

Du côté des perdants, le secteur de la sylviculture et papier a accusé la plus forte baisse (-3,33%), suivi par les services de transport (-0,73%) et les sociétés de placement immobilier (-0,66%).

Le volume global des échanges s’est établi à 41,67 millions de dirhams (MDH), réalisé principalement sur le marché Central (Actions) et dominé par les transactions portant sur Attijariwafa Bank (10,75 MDH), Mutandis Sca (8,29 MDH) et Itissalat Al-Maghrib (4,6 MDH).

La capitalisation boursière s’est élevée, quant à elle, à 630,61 milliards de dirhams (MMDH).

Sur le plan individuel, Stroc Industrie (+3,55% à 35,89 dirhams (DH)), Lesieur Cristal (+3,09% à 220 DH), Res Dar Saada (+2,95% à 25,12 DH), Sonasid (+2,51% à 765 DH) et Afric Industries Sa (+2,51% à 367 DH) ont enregistré les plus fortes hausses.

À l’inverse, les plus fortes baisses ont été accusées par Delattre Levivier Maroc (-4,3% à 54,53 DH), Med Paper (-3,33% à 27,55 DH), Afma (-2,98% à 1.433 DH), Jet Contractors (-2,56% à 190 DH) et Minière Touissit (-2,56% à 1.900 DH).