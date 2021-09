La Bourse de Casablanca clôture mardi en bonne mine

La Bourse de Casablanca a bouclé ses échanges, mardi, en hausse, portée notamment par la bonne tenue des secteurs « Services aux collectivités », « Sylviculture et Papier » et « Participation et Promotion immobilières ».

L’indice principal de la cote casablancaise, Masi, a clôturé sur un gain de 0,18% à 12.714,69 points. Le MSI20 a progressé de 0,19% à 1.036,61 points et le Madex a pris 0,24% à 10.337,58 points.

L’indice de référence Environnement, Social et Gouvernance (ESG) « Casablanca ESG 10 » s’est bonifié, quant à lui, de 0,47% à 957,13 points.

Au volet international, le FTSE CSE Morocco 15 s’est adjugé 0,43% à 12.017,19 points et le FTSE Morocco All-Liquid 0,28% à 10.8032,57 points.

La cote doit ce trend positif, notamment, à la performance du secteur « Services aux collectivités » (+4%) qui a profité de la montée de son titre unique « Lydec » (+4%).

L’indice « Sylviculture et Papier » s’est distingué également avec une hausse de 3,96%, au même titre que le secteur de « Participation et Promotion immobilières » qui a vu l’ensemble de ses valeurs terminer en bonne mine.

En revanche, les secteurs « Chimie », « Équipements électroniques et électriques » et « Pétrole et Gaz » ont clôturé en territoire négatif avec des baisses respectives de 2,56%, 1,99% et 1,04%.

Le volume global des échanges de titres s’est établi à 129,46 millions de dirhams (MDH), réalisé entièrement sur le marché central, tandis que la capitalisation boursière s’est élevée, quant à elle, à 655,42 milliards de dirhams (MMDH).

Les plus fortes hausses ont été réalisées par Lydec (+4%), Med Paper (+3,96%), Stokvis Nord Afrique (+3,93%), BMCI (+2,94%) et Delattre Levivier Maroc (+2,44%).

Les plus fortes baisses ont été accusées par Stroc Industrie (-3,99%), SNEP (-2,78%), Nexans Maroc (-1,99%), Dari Couspate (-1,99%) et Cartier Saada (-1,97%).

S.L. (avec MAP)