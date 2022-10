La Bourse de Casablanca clôture la semaine en nette baisse

La Bourse de Casablanca a clôturé en territoire négatif, vendredi, son indice principal, le Masi, cédant 1,01% à 10.954,52 points (pts).

Au terme d’une journée d’échanges dans le rouge, le Morocco Stock Index (MSI20), indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, a reculé de 1,28% à 878,62 pts, et le Casablanca ESG 10, qui calcule la performance des cours des entreprises socialement responsables, a lâché 1,64% à 817,15 pts.

S’agissant des indices internationaux, le FTSE CSE Morocco All-Liquid s’est replié de 0,97% à 9.158,18 pts et le FTSE CSE Morocco 15 a abandonné 1,2% à 10.029,47 pts.

Sur le plan sectoriel, l’indice des services de transport a accusé le plus fort repli de la journée (-3,67%), plombé par son unique titre Sodep-Marsa Maroc.

Le secteur agroalimentaire/Production arrive en deuxième position des plus fortes baisses (-2,97%), suivi de celui des mines (-2,45%), du bâtiment et matériaux de construction (-2,33%) et de la sylviculture et papier (-2,07%).

Du côté des gagnants, le secteur d’électricité a enregistré la meilleure performance (+2,88%), devant ceux du pétrole et gaz (+1,35%), de la participation et promotion immobilières (+1%), du transport (+0,21%) et des sociétés de placement immobilier (+0,01%).

Le volume global des échanges a atteint 64,32 millions de dirhams (MDH), réalisé entièrement sur le marché Central (Actions) et dominé par les transactions portant sur Sonasid (10,12 MDH), Cosumar (7,11 MDH) et Sodep-Marsa Maroc (5,62 MDH).

La capitalisation boursière s’est établie, quant à elle, à près de 570,52 milliards de dirhams.

Sur le front des valeurs, Sanlam Maroc (-5,98% à 1.053 dirhams (DH)), SMI (-5,97% à 1.291 DH), Lafargeholcim Maroc (-5,48% à 1.432 DH), Auto Hall (-4,08% à 70,02 DH) et Cosumar (-3,99% à 191,05 DH) ont accusé les plus fortes baisses.

En revanche, les plus fortes hausses ont été affichées par TGCC (+3,2% à 125,9 DH), Timar (+2,97% à 180 DH), Taqa Morocco (+2,88% à 1.070 DH), Ciments du Maroc (+2,87% à 1.400 DH) et Douja Prom Addoha (+2,48% à 7,03 DH).

