La Bourse de Casablanca clôture la semaine en hausse

La Bourse de Casablanca a terminé ses échanges, vendredi, en territoire positif, portée par la bonne tenue, notamment, des secteurs « Matériels, Logiciels et Services informatiques », « Participation et promotion immobilières » et « Banques ».

Au terme de cette séance, l’indice Masi a pris 0,30% à 11.669,34 points et le MSI20 a progressé de 0,27% à 951,37 points. Le Madex, indice compact composé des valeurs cotées au continu, s’est hissé de 0,31% à 9.486,04 points.

Au volet international, le FTSE CSE Morocco 15 a gagné 0,46% à 10.718,77 points et le FTSE Morocco All-Liquid a avancé de 0,33% à 9.983,64 points.

L’indice de référence Environnement, Social et Gouvernance (ESG) « Casablanca ESG 10 » s’est bonifié, quant à lui, de 0,30% à 892,77 points.

Sur le plan sectoriel, l’indice des « Matériels, logiciels et services informatiques » est arrivé en tête des meilleures performances de la journée (2,24%), favorisé par HPS (+3,45%) et M2M Group (+0,66%). Involys, IB Maroc.com et Disway ont, en revanche, terminé avec des baisses respectives de -3,95%, -1,32% et -0,02%.

Le secteur de la « Participation et promotion immobilières » a progressé de 1,79%, porté par son trio Alliances (+2,93%), Douja Prom Addoha (+1,98%) et Res Dar Saada (+0,04%).

A la hausse également, le secteur des « Services aux collectivités » a pris 1,57%, celui des « Loisirs et Hôtels » 1,36% et des « Assurances » 1,21%.

L’indice des « Banques » a gagné 0,22%, à la faveur de la bonne tenue de Attijariwafa Bank (+0,71%) et la BCP (+0,39%).

A la baisse, le secteur « Sociétés de financement et autres activités financières » a abandonné 1,25%, « Sociétés de portefeuille-Holding » a perdu 1,14% et « Agroalimentaire/Production » a lâché -0,34%.

Le volume global des échanges de titres s’est chiffré à 71,84 millions de dirhams (MDH), réalisé entièrement sur le marché central, et dominé par les transactions portant sur Attijariwafa Bank (15,83 MDH), BCP (13,76 MDH), Taqa Morocco (6,04 MDH) et Wafa Assurance (4,88 MDH).

La capitalisation boursière s’est établie, quant à elle, à 604,79 milliards de dirhams (MMDH).

Les plus fortes hausses ont été réalisées par HPS (+3,45% à 6.000 DH), Alliances (+2,93% à 30,88 DH), Lesieur Cristal (+2,32% à 176,5 DH), Wafa Assurances (+2,21% à 3.890 DH) et Stokvis Nord Afrique (+2,18% à 12,20 DH).

Les plus fortes baisses ont été accusées par Involys (-3,95% à 103,4 DH), Eqdom (-3,23% à 1.200 DH), IB Maroc.com (-1,32% à 30 DH), Bank Of Africa (-1,25% à 158 DH) et Delta Holding (-1,15% à 33,6 DH).

S.L. (avec MAP)