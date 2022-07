La Bourse de Casablanca clôture la semaine en baisse

La Bourse de Casablanca a bouclé la séance de ce vendredi en grise mine, son indice principal, le Masi, cédant 0,16% à 11.923,99 points (pts).

Le Morocco Stock Index (MSI20), indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, a perdu 0,15% à 965,63 pts et le Casablanca ESG 10, indice thématique qui calcule la performance des cours des entreprises socialement responsables, a lâché 0,34% à 892,36 pts.

Au volet international, le FTSE CSE Morocco 15 a abandonné 0,34% à 11.070,9 pts et le FTSE CSE Morocco All-Liquid a reculé de 0,17% à 10.090,89 pts.

Sur le terrain des valeurs, 6 indices sectoriels des 23 représentés à la cote casablancaise ont terminé en hausse, contre 9 en baisse, tandis que 8 n’ont affiché aucune variation.

Le secteur des Boissons a accusé le plus fort repli de la journée (-3,44%), suivi par celui des sociétés de placement immobilier (-1,63%) et des services de transport (-1,14%).

A la baisse également, le secteur des matériels, logiciels et services informatiques a perdu 0,98%, plombé notamment par Disty Technologies (-6,61%), Microdata (-5,85%), Ib Maroc.com (-1,95%) et Disway (-0,27%). De même, l’indice de l’agroalimentaire/production a lâché 0,67% et celui des télécommunications -0,4%.

Du côté des gagnants, le secteur de l’électricité a enregistré la plus forte hausse (+5,61%), devant celui des loisirs et hôtels (+1,7%) et du pétrole et gaz (+1,39%).

Au titre de cette journée, le volume global des échanges s’est établi à seulement 34,3 millions de dirhams (MDH), réalisé principalement sur le marché Central et dominé par les transactions portant sur la BCP (5,31 MDH), Attijariwafa Bank (4,45 MDH) et Itissalat Al-Maghrib (4,34 MDH).

La capitalisation boursière s’est élevée, quant à elle, à près de 620,12 milliards de dirhams (MMDH).

Sur le plan individuel, les plus fortes baisses ont été accusées par Disty Technologies (-6,61% à 240 DH), Colorado (-5,94% à 45,1 DH), Microdata (-5,85% à 531 DH), CDM (-3,94% à 658 DH) et Res Dar Saada (-3,35% à 23,1 DH).

À l’inverse, Taqa Morocco (+5,61% à 1.130 DH), Timar (+2,91% à 166 DH), CIH (+2,62% à 310 DH), Afriquia Gaz (+2,13% à 4.800 DH) et Alliances (+2,07% à 55,64 DH) ont réalisé les plus fortes hausses.