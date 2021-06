La Bourse de Casablanca clôture la semaine dans le rouge

La Bourse de Casablanca a fini en baisse, ce vendredi, pénalisée par la mauvaise tenue de la majorité des secteurs, notamment « Loisirs et hôtels », »Société de portefeuille-Holdings », « Services aux collectivités » et « Participation et promotion immobilières ».

Malgré un bref passage dans le vert, l’indice principal de la cote casablancaise, le Masi, a clôturé sur un repli de 0,47% à 12.417,60 points. Le MSI20 a cédé 0,51% à 1.015,28 points et le Madex a abandonné 0,49% à 10.097,33 points.

L’indice de référence Environnement, Social et Gouvernance (ESG) « Casablanca ESG 10 » a lâché 0,43% à 929,88 points.

Au volet international, le FTSE CSE Morocco 15 a baissé de 0,76% à 11.680,84 points, et FTSE Morocco All-Liquid s’est replié de 0,36% à 10.594,73 points.

Au terme de cette journée, 14 indices sectoriels ont affiché grise mine, contre 9 en hausse, tandis que le secteur des « Équipements électroniques et électriques » n’a affiché aucune variation.

L’indice des « Loisirs et Hôtels », représenté par Risma, a accusé la plus forte baisse avec -3,95%, suivi de celui des « Sociétés de Portefeuilles-Holdings » avec -3,94%.

Affaibli par son unique titre Lydec, le secteur des « Services aux collectivités » a abandonné 3,94% également. L’indice de la « Participation et promotion immobilières » a cédé 3,5%, sous l’effet de son trio Alliances (-3,99%), Douja Prom Addoha (-3,95%) et Res Dar Saada (-1,34%).

Parmi les baisses de la journée figurent également les secteurs « Boissons » (-2,22%), « Agroalimentaire/production » (-2,21%), « Banques » (-0,19%) et « Télécommunications » (-0,14%).

Contre-tendance, le secteur « Electricité » a affiché la meilleure performance de la séance (+0,98%), à la faveur de la bonne tenue de son unique titre Taqa Morocco.

En outre, le secteur « Sociétés de placement immobilier » a fini en bonne mine (+0,64%), au même titre que celui des « Mines » (+0,6%) et de la « Sylviculture et Papier » (+0,43%).

Le volume global des échanges de titres a dépassé les 517,05 millions de dirhams (MDH), dont un montant de 420,25 MDH réalisé sur le marché central et 96,22 MDH sur le marché de Bloc (Actions) portant sur deux blocs de 26.218 titres de Ciments du Maroc au cours de 1.835 dirhams.

En ce qui concerne les instruments les plus actifs, Attijariwafa Bank a drainé 124,8 MDH, Itissalat Al-Maghrib 46,51 MDH, Bank Of Africa 37,34 MDH et Taqa Morocco 30,78 MDH.

La capitalisation boursière s’est établie, quant à elle, à 638,84 milliards de dirhams (MMDH).

Les plus fortes baisses ont été accusées par Alliances et Disway (-3,99%) chacune, Ennakl (-3,98%), Delta Holding (-3,97%) et Douja Prom Addoha (-3,95%).

Les plus fortes hausses ont été réalisées par IB Maroc.com (3,97%), Fenie Brossette (1,69%), Sonasid (1,63%), Dar Couspate (1,54%) et Ciments du Maroc (1,43%).

