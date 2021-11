La Bourse de Casablanca clôture la semaine dans le rouge (Masi, Madex…)

La Bourse de Casablanca a clôturé, vendredi, en territoire négatif, son principal indice, le Masi, cédant 0,69%, à 13.413,8 points (pts).

Le Morocco Stock Index (MSI20), indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, et le Madex, indice compact composé des valeurs cotées au continu, ont lâché respectivement -0,75%, à 1.089,34 pts et -0,73%, à 10.848,12 pts.

Le Casablanca ESG 10, indice thématique qui calcule la performance des cours des entreprises socialement responsables, s’est replié, quant à lui, de 0,66%, à 1.003,7 pts.

Le FTSE CSE Morocco 15, composé des 15 principales valeurs de la Bourse de Casablanca, classées par capitalisation boursière, a rétrogradé de 0,76%, à 12.567,59 pts, et le FTSE CSE Morocco All-Liquid, indice de référence qui retrace la performance de toutes les valeurs liquides de la Bourse, a abandonné autant à 11.314,9 pts.

Sur le plan sectoriel, l’indice des « services aux collectivités » a accusé la baisse la plus forte (-3,03%), plombé par son unique titre Lydec (-3,03%). Il est suivi par le secteur des « ingénieries et biens d’équipement industriels » (-2,88%) et celui de la « participation et promotion immobilières » (-2,35%).

A la baisse également, le secteur « Electricité » s’est replié de 1,52%, celui du « pétrole et gaz » de 1,16% et celui du « Bâtiment et matériaux de construction » de 0,96%. Côté banques (-0,77%), toutes les valeurs ont affiché grise, à l’exception de CDM (stable à 590,1 dirhams). Ainsi, Attijariwafa Bank a abandonné 1,21%, BMCI -0,45%, Bank Of Africa -0,27%, BCP -0,18% et CIH -0,09%.

A l’inverse, le secteur du « transport » a avancé de 2,99%, meilleure performance de la séance, grâce à la bonne tenue de Timar (+2,9%) et de Ctm (+3%).

De même, l’indice des « Boissons » a pris 1,48% et celui de l' »Industrie pharmaceutique » a gagné 1,36%.

Le volume global des échanges s’est chiffré à 167,31 millions de dirhams (MDH) réalisés entièrement sur le marché central. Itissalat Al-Maghrib a drainé 28,34 MDH, Taqa Morocco 22,78 MDH et Label Vie 21,98 MDH.

La capitalisation boursière a dépassé, quant à elle, les 690,99 milliards de dirhams (MMDH).

Les plus fortes baisses ont été réalisées par Stroc Industrie (-5,99% à 68,84 dirhams (DH)), IB Maroc.Com (-5,91% à 43,97 DH), Fenie Brossette (-5,38% à 176 DH), Sonasid (-3,08% à 591,2 DH) et Lydec (-3,03% à 256 DH).

En revanche, Delattre Levivier Maroc (+6% à 54,44 DH), Maghreb Oxygène (+3,97% à 410,8 DH), Ennakl (+3,45% à 38,38 DH), Ctm (+3% à 697,5 DH) et Salafin (+2,9% à 710 DH) ont affiché les plus fortes hausses.

MA