La Bourse de Casablanca clôture la séance de ce mardi en hausse

La Bourse de Casablanca a clôturé la séance de ce mardi en hausse, le MASI prenant 0,27% à 12.716,65 points (pts).

Le MSI 20, indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, a bondi de 0,36% à 1.026,74 pts et le Casablanca ESG 10, indice thématique qui calcule la performance des cours des entreprises socialement responsables, a évolué légèrement de 0,08% à 953,04 pts.

Le FTSE CSE Morocco 15, composé des 15 principales valeurs de la Bourse de Casablanca, classées par capitalisation boursière, et le FTSE CSE Morocco All-Liquid, indice de référence qui retrace la performance de toutes les valeurs liquides de la Bourse, ont avancé de respectivement 0,62% à 11.826,56 pts et 0,35% à 10.714,64 pts.

Sur le plan sectoriel, l’indice des « Bâtiments et matériaux de construction » a enregistré la hausse la plus forte (+1,16%), devant « Sociétés de placement immobilier » (+1,14%) et l’indice des « Distributeurs » (+0,90%).

Le secteur du « Sylviculture et papier » a accusé la plus forte baisse (-3,42%), suivi de la « Sociétés de portefeuilles-Holdings » (-3,27%), et de la « Participation et promotion immobilières » (-1,32%).

Le volume global des échanges a porté sur plus de 70,19 millions de dirhams (MDH), réalisés majoritairement sur le marché Central. En ce qui concerne les valeurs les plus actives, BMCI a drainé 34,04 MDH, Sonasid 9,92 MDH et Itissalat Al-Maghrib 3,79 MDH.

Pour ce qui est de la capitalisation boursière, elle a dépassé les 663,81 milliards de dirhams.

Sur le front des valeurs, Stokvis Nord Afrique (+4,61% à 14,06 DH), BMCI (+4,26% à 490 DH), SMI (+3,95% à 1.630 DH), Ciments du Maroc (+3,51% à 1.797 DH) et Sonasid (+1,52% à 873 DH) ont affiché les plus fortes hausses.

À l’opposé, Réalisations Mécaniques (-3,99% à 133,60 DH), Timar (-3,96% à 166 DH), Med Paper (-3,42% à 23,15 DH), Delta Holding (-3,30% à 29 DH) et Alliances (-2,77% à 68,50 DH) ont accusé les plus fortes baisses.

