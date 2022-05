La Bourse de Casablanca clôture la séance de ce lundi à l’équilibre

La Bourse de Casablanca a clôturé à l’équilibre, ce lundi, son indice principal, le Masi, ayant stagné à 12.682,77 points (pts).

Au terme de cette journée, le Morocco Stock Index (MSI 20), indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, a reculé, quant à lui, de 0,23% à 1.023,06 pts, alors que le Casablanca ESG 10, indice thématique qui calcule la performance des cours des entreprises socialement responsables, s’est hissé de 0,43%, à 952,29 pts.

Au volet international, le FTSE CSE Morocco 15, composé des 15 principales valeurs classées par capitalisation boursière, a lâché 0,35% à 11.753,69 pts et le FTSE CSE Morocco All-Liquid, indice de référence qui retrace la performance de toutes les valeurs liquides, a perdu 0,12% à 10.677,45 pts.

Sur le plan sectoriel, 12 indices ont terminé dans le vert, tandis que les 11 restants ont affiché grise mie.

Ainsi, le secteur du pétrole et gaz s’est offert la meilleure performance de la journée (+3,78%), devançant ceux des mines (+3,55%), des sociétés de portefeuilles-holdings (+3,38%) et des loisirs et hôtels (+3,21%).

En revanche, le secteur des ingénieries et biens d’équipement industriels a accusé le plus fort repli (-2,99%), suivi par les indices des services de transport (-2,89%), de l’industrie agroalimentaire (-2,52%) et de l’agroalimentaire/production (-2,26%).

A l’issue de cette séance, le volume global des échanges s’est chiffré à 39,63 millions de dirhams (MDH), réalisés principalement sur le marché Central (Actions). Managem, instrument le plus actif de la journée, a apporté 10,67 MDH, Attijariwafa Bank 6,2 MDH et Itissalat Al-Maghrib 3,15 MDH.

La capitalisation boursière a dépassé, quant à elle, les 662 milliards de dirhams.

Sur le plan individuel, les plus fortes hausses ont été affichées par Smi (+5,95% à 1.568 DH), Afriquia Gaz (+5,08% à 5.070 DH), Minière Touissit (+4,35% à 2.087 DH), Auto Nejma (+4% à 1.978 DH) et Delta Holding (+3,41% à 29,99 DH).

À l’inverse, Stroc Industrie (-5,98% à 39,48 DH), Stokvis Nord Afrique (-5,95% à 13,44 DH), Réalisations Mécaniques (-3,97% à 139,15 DH), S. M Monétique (-3,92% à 181,6 DH) et Salafin (-3,56% à 705 DH) ont enregistré les plus fortes baisses.