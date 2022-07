La Bourse de Casablanca clôture la séance de ce jeudi en bonne mine

La Bourse de Casablanca a clôturé en bonne mine ce jeudi, son indice phare, le Masi, prenant 0,81% à 11.725,50 points (pts).

Le Morocco Stock Index (MSI 20), indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, a progressé de 0,95% à 947,32 pts et le Casablanca ESG 10, indice thématique qui calcule la performance des cours des entreprises socialement responsables, a augmenté de 0,48% à 879,20 pts.

Au volet international, le FTSE CSE Morocco 15 a avancé de 0,81% à 10.893,14 pts et le FTSE CSE Morocco All-Liquid s’est bonifié de 0,96% à 9.898,81 pts.

Au niveau sectoriel, l’indice « Loisirs et hôtels » a réalisé la meilleure performance de la journée (+5,27%), profitant de la bonne tenue de son unique titre Risma (+5,27%), suivi de l’indice des « Mines (+3,97%).

En revanche, l’indice du « Bâtiment et matériaux de construction » a accusé la plus forte baisse (-1,56%), suivi de l’indice des « Sociétés de financement et autres activités financières » (-1,39%).

Le volume global des échanges s’est élevé à 84,57 millions de dirhams (MDH), réalisé entièrement sur le marché Central (Actions). Par valeurs, BCP a drainé un flux transactionnel de 29,23 MDH, Itissalat Al-Maghrib de 16 MDH et AttijariWafa Bank de 8,4 MDH. Quant à la capitalisation boursière, elle a dépassé les 609,13 milliards de dirhams (MMDH).

Du côté des valeurs, Stroc Industries (+5,99% à 34,88 dirhams (DH)), Managem (+5,28% à 1.793 DH), Risma (+5,27% à 112,95 DH), Cosumar (+4,83% à 214,90 DH) et Stokvis nord Afrique (+4,64% à 12,63 DH) ont affiché les meilleures performances.

À l’opposé, les plus fortes baisses ont été enregistrées par M2M Group (-3,99% à 811,30 DH), Eqdom (-3,91% à 1.057 DH), Aluminum du Maroc (-2,67% à 1.460 DH), Lafarge Holcim Maroc (-2,61% à 1.641 DH) et Wafa Assurances (-2,56% à 3.800 DH).