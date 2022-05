La Bourse de Casablanca clôture la séance dans le rouge

La Bourse de Casablanca a clôturé la séance dans le rouge, ce lundi, le MASI ayant baissé de 0,11% à 12.321,15 points (pts).

Le MSI 20, indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, et le Casablanca ESG 10, indice thématique qui calcule la performance des cours des entreprises socialement responsables, ont reculé de respectivement 0,23% à 993,26 pts et 0,38%, à 923 pts.

Le FTSE CSE Morocco All-Liquid, indice de référence qui retrace la performance de toutes les valeurs liquides de la Bourse, a perdu 0,08% à 10.385,8 pts, et le FTSE CSE Morocco 15, composé des 15 principales valeurs de la Bourse de Casablanca, classées par capitalisation boursière, a reculé de 0,25% à 11.440,76 pts.

Le secteur de la chimie s’est offert la plus forte hausse (+2,36%), devant le secteur du pétrole et gaz (+1,21%) et le secteur des sociétés de placement immobilier (+1,18%).

A l’inverse, l’indice des mines a accusé la baisse la plus forte (-2,93%), suivi de l’indice des ingénieries et biens d’équipement industriels (-2,74%) et de l’indice des assurances qui a rétrogradé de 0,79%.

Le volume global des échanges a porté sur 67,63 millions de dirhams (MDH) réalisés sur le marché Central (Actions) et dominés par les transactions portant sur Managem (19,31 MDH), Bank of Africa (9,34 MDH) et Société des boissons du Maroc (4,31 MDH). La capitalisation boursière s’est chiffrée, de son côté, à près de 644,09 milliards de dirhams.

Sur le front des valeurs, Delattre Levivier Maroc (-5,56% à 57,6 DH), Smi (-3,45% à 1.650 DH), Managem (-3,38% à 2.171 MDH), Sonasid (-2,94% à 825 DH) et Ennakl (-2,85% à 33,35 DH) ont accusé les plus fortes baisses.

En revanche, Immorente Invest (+3,76% à 113 DH), TotalEnergie Marketing Maroc (+3,24% à 1.723 DH), Lesieur Cristal (+2,8% à 181,8 DH), Snep (+2,52% à 834 DH) et Res Dar Saada (+0,94% à 26,93 DH) ont affiché les plus fortes hausses.