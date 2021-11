La Bourse de Casablanca clôture in extremis dans le rouge

La Bourse de Casablanca a clôturé in extremis dans le rouge lundi, après avoir progressé pendant la quasi-totalité de la séance, l’indice de toutes les valeurs, Masi, cédant 0,35%, à 13.507,55 points (pts).

Au terme de cette première séance du mois de novembre, le MSI20, indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, s’est replié, pour sa part, de 0,52%, à 1.099 pts.

Le Casablanca ESG 10, indice thématique qui calcule la performance des cours des entreprises socialement responsables, et le Madex, indice compact composé des valeurs cotées au continu, se sont délestés de respectivement -0,8%, à 1.010,07 pts et -0,38%, à 10.946,76 pts.

Le FTSE CSE Morocco 15, composé des 15 principales valeurs de la Bourse de Casablanca, classées par capitalisation boursière, a flanché de -1,32%, à 12.712,4 pts, et le FTSE CSE Morocco All-Liquid, indice de référence qui retrace la performance de toutes les valeurs liquides de la Bourse, a trébuché de -1,08%, à 11.420,74 pts.

Au niveau de la physionomie, 24 titres ont affiché grise mine, contre 26 en hausse, tandis que 24 titres n’ont affiché aucune variation.

Sur le plan sectoriel, l’indice des ingénieries et biens d’équipement industriels s’est offert la hausse la plus forte (+6%), suivi de l’indice des loisirs et hôtels (+2,73%), et de l’indice de l’industrie pharmaceutique (+2,3%).

De son côté, le secteur bancaire a grimpé de +0,3% et celui des télécommunications de 0,14%.

En revanche, l’indice du transport a accusé la plus forte baisse (-4,12%), particulièrement à cause de la mauvaise tenue de CTM (-4,15%) et de Timar (-3,16%), suivi de l’indice du bâtiment et matériaux de construction (-2,92%).

À la baisse également, le secteur des sociétés de placement immobilier a trébuché de -1,77%, et celui l’agroalimentaire/production a reculé de -0,8%.

Le volume global des échanges a porté sur 83,34 millions de dirhams (MDH) réalisés sur le marché Central (Actions). Par valeurs, Delta Holding a drainé 20,95 MDH, BCP 14,23 MDH, Attijariwafa Bank 13,91 MDH et Itissalat Al-Maghrib 7,78 MDH.

La capitalisation boursière a dépassé, de son côté, les 695,53 milliards de dirhams (MMDH).

Sur le front des valeurs, CTM (-4,15% à 669 dirhams (DH)), Agma (-3,98% à 4.609 DH), Réalisations Mécaniques (-3,81% à 141,4 DH), Lafargeholcim Mar (-3,7% à 2.215 DH) et Timar (-3,16% à 130,05 DH) ont réalisé les plus fortes baisses.

À l’opposé, les plus fortes hausses ont été affichées par Stroc Industrie (+6% à 61,5 DH), Delattre Levivier Maroc (+6% à 43,14 DH) et Ib Maroc.Com (+6% à 39,25 DH), Cartier Saada (+5,96% à 28,61 DH) et Maghreb Oxygène (+3,82% à 412 DH).

