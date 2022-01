La Bourse de Casablanca clôture en territoire positif

La Bourse de Casablanca a clôturé ce jeudi dans le vert, son indice de référence, le MASI, ayant progressé de 0,29% à 13.777,87 points (pts).

Le MSI 20, indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, a évolué, quant à lui, à une hausse de 0,23% à 1.120,3 pts.

Le Casablanca ESG 10, indice thématique qui calcule la performance des cours des entreprises socialement responsables, a pris 0,6% à 1.022,67 pts.

Le FTSE CSE Morocco All-Liquid, indice de référence qui retrace la performance de toutes les valeurs liquides de la Bourse, et le FTSE CSE Morocco 15, composé des 15 principales valeurs de la Bourse de Casablanca, classées par capitalisation boursière, ont progressé respectivement de 0,21% à 11.563,98 pts et 0,22% à 12.909,74 pts.

Sur le plan sectoriel, l’indice des ingénieries et biens d’équipement industriels a enregistré la hausse la plus forte (+5,95%), notamment en raison de la bonne tenue de Stroc Industrie (+5,98%), suivi de l’indice des loisirs et hôtels (+5,55%) et de l’indice de la sylviculture et papier (+2,8%).

L’indice des boissons a accusé la plus forte baisse (-3,22%), notamment à cause de la mauvaise performance de Société des boissons du Maroc (-3,82%).

À la baisse également, l’indice de la chimie a reculé de -1,14%, à cause de la mauvaise tenue de Snep (-1,23%), suivi de l’indice de l’électricité (-1,12%).

Le volume global des échanges a porté sur 527,68 millions de dirhams (MDH) réalisés majoritairement sur le marché Central. Pour ce qui est de la capitalisation boursière, elle a dépassé les 713,34 milliards de dirhams (MMDH).

Sur le plan individuel, Stroc Industrie a affiché la plus forte hausse avec +5,98% à 49,41 dirhams (DH). Il a été suivi par IB.Maroc (+5,95% à 42 DH), Delattre Levivier Maroc (+5,92% à 119 DH), Risma (+5,55% à 116 DH) et M2m Group (+3,95% à 790 DH).

En revanche, Société des boissons du Maroc (-3,82% à 3.000 DH), Mutandis Sca (-3,73% à 245 DH) et Maroc Leasing (-3,59% à 376 DH) ont enregistré les plus fortes baisses. Ils ont été suivis par Sonasid avec -1,92% à 706,2 DH et Lesieur Cristal avec -1,77% à 191,05 DH.