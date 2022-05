La Bourse de Casablanca clôture en territoire négatif

La Bourse de Casablanca a clôturé en territoire négatif, ce lundi, son principal indice, le Masi, cédant 0,51%, à 12.984,18 points (pts).

Le Morocco Stock Index (MSI 20), qui regroupe les 20 valeurs les plus liquides, s’est replié, pour sa part, de 0,48%, à 1.052,87 pts, et le Casablanca ESG 10, l’indice thématique qui calcule la performance des cours des entreprises socialement responsables, a baissé de 0,47%, à 975,03 pts.

Au volet international, le FTSE CSE Morocco All-Liquid, indice de référence qui retrace la performance de toutes les valeurs liquides de la Bourse, et le FTSE CSE Morocco 15, composé des 15 principales valeurs classées par capitalisation boursière, ont lâché respectivement -0,54%, à 10.953,71 pts et -0,44%, à 12.117,7 pts.

Au terme de cette journée, 15 indices sectoriels ont affiché grise mine, contre seulement 8 en hausse.

Ainsi, l’indice « Transport » s’est replié de 3,67%, soit la plus forte baisse de la séance, plombé par CTM (-3,86%). Le secteur des « Ingénieries et Biens d’équipement industriels » a cédé 1,88% et celui du « Pétrole et Gaz » a abandonné 1,53%.

A la baisse également, le secteur des « Banques » a lâché 1,18%, la hausse de la BMCI (+1,05%) n’ayant pas pu compenser le repli de CIH (-2,03%), Attijariwafa Bank (-1,62%) et la BCP (-1,32%).

Parmi les perdants de la séance figurent également les secteurs « Industrie pharmaceutique » (-1,16%), « Participation et promotion immobilières » (-1,11%) et « Télécommunications » (-0,87%).

Du côté des gagnants, l’indice des « Loisirs et hôtels », représenté par Risma, a gagné 5,98%, devançant les secteurs « Distributeurs » (+2,32%) et « Mines » (+1,59%).

Le volume global des échanges s’est établi à 85,65 millions de dirhams (MDH), dont 77,95 MDH réalisés sur le marché Central (Actions) et 7,7 MDH volume transferts.

S’agissant des valeurs les plus actives, Lafargeholcim Maroc a drainé 19,75 MDH, Attijariwafa Bank 12,08 MDH et Risma 7,06 MDH.

La capitalisation boursière s’est chiffrée, quant à elle, à près de 676,87 milliards de dirhams (MMDH).

Sur le plan individuel, CTM (-3,86% à 660,5 dirhams (DH)), Promopharm S.A. (-3,64% à 1.059 DH), Delattre Levivier Maroc (-2,83% à 63,13 DH), Afriquia Gaz (-2,34% à 5.000 DH) et CIH (-2,03% à 337 DH) ont accusé les plus fortes baisses.

À l’inverse, Risma (+5,98% à 127,7 DH), Label Vie (+2,93% à 5.100 DH), Managem (+2,54% à 2.297 DH), Aradei Capital (+1,51% à 472 DH) et Sonasid (+1,43% à 852 DH) ont enregistré les plus fortes hausses.