La Bourse de Casablanca clôture en territoire négatif ce mardi

La Bourse de Casablanca a clôturé en territoire négatif, ce mardi, son principal indice, le Masi, cédant 2,44% à 12.666,75 points (pts).

Le MSI 20, qui regroupe les 20 valeurs les plus liquides, s’est replié de 2,86% à 1.022,75 pts et le Casablanca ESG 10, indice thématique qui calcule la performance des cours des entreprises socialement responsables, a baissé de 2,53% à 950,41 pts.

Au volet international, le FTSE CSE Morocco 15 s’est replié de 2,67% à 11.794,67 pts et le FTSE CSE Morocco All-Liquid a reculé de 2,60% à 10.666,49 pts.

Sur le plan sectoriel, l’indice « Services aux collectivités » a enregistré la seule hausse de la journée (+0,38%). L’indice Électricité a accusé la baisse la plus forte (-5,98%), suivi de l’indice distributeurs (-5,66%) et de l’indice de la chimie (-5,63%). Le volume global des échanges a porté sur 124,53 millions de dirhams (MDH) réalisés principalement sur le marché Central. La capitalisation boursière a dépassé, quant à elle, les 661,25 milliards de dirhams.

Sur le plan individuel, Cosumar (-5,99%), Auto Hall (-5,98%), BMCI (-5,98%), Snep (-5,98%) et Taqa Morocco (-5,98%) ont réalisé les plus fortes baisses. À l’opposé, Ennakl (+3,91%), CDM (+3,84%) IB Maroc.com (+2,63%), Microdata (+0,84%) et Lydec (+0,38%) ont enregistré les plus fortes hausses.

