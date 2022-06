La Bourse de Casablanca clôture en territoire négatif ce jeudi

La Bourse de Casablanca a clôturé en territoire négatif, ce jeudi, son principal indice, le Masi, cédant 0,65% à 11.946,97 points (pts).

Au terme d’une journée d’échanges dans le rouge, le Morocco Stock Index (MSI 20), indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, s’est replié de 0,81% à 960,44 pts.

Le Casablanca ESG 10, indice thématique qui calcule la performance des cours des entreprises socialement responsables, s’est délesté, pour sa part, de 0,74%, à 898,01 pts.

S’agissant des indices internationaux, le FTSE CSE Morocco All-Liquid et le FTSE CSE Morocco 15 ont cédé respectivement 0,77%, à 10.063,69 pts et 0,59%, à 11.123,94 pts.

Sur le terrain des valeurs, le secteur Agroalimentaire/production a accusé le plus fort repli de la journée (-3,42%), affaibli par Cosumar (-3,76%) et Mutandis SCA (-3,07%).

L’indice de l’électricité, représenté par Taqa Morocco, a cédé 2,86%, celui du Pétrole et Gaz a lâché 2,12% et celui des Boissons -1,45%.

A la hausse, le secteur Sylviculture et Papier a signé la meilleure performance de la séance (+3,69%), devant ceux de l’industrie pharmaceutique (+3,26%), des assurances (+2,6%) et des matériels, logiciels et services informatiques (+2,05%).

Le volume global des échanges s’est établi à 132,11 millions de dirhams (MDH), réalisé sur le marché Central (Actions) et dominé par les transactions portant sur Attijariwafa Bank (30,71 MDH), CIH (17,42 MDH) et la BCP (11,7 MDH).

La capitalisation boursière s’est chiffrée, quant à elle, à près de 626,7 milliards de dirhams (MMDH).

Du côté des valeurs, les plus fortes baisses ont été accusées par Alliances (-4,24% à 58,2 dirhams (DH)), Atlantasanad (-4,03% à 119 DH), Cosumar (-3,76% à 205 DH), Auto Hall (-3,41% à 79,2 DH) et CIH (-3,28% à 310 DH).

À l’opposé, Wafa Assurance (+4,88% à 4.300 DH), Zellidja S. A (+3,99% à 87,35 DH), Eqdom (+3,92% à 1.246 DH), Saham Assurance (+3,69% à 1.460 DH) et Med Paper (+3,69% à 24,99 DH) ont enregistré les plus fortes hausses.

